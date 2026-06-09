Десерт без выпечки аля "Тирамису", но проще: делимся лучшим рецептом
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Если вы хотите приготовить вкусный, легкий десерт без выпечки, идеальной основой будет печенье савоярди, а также другое любое печенье. Крем можно сделать из йогурта, а также просто заварной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта без выпечки – из савоярди.
Ингредиенты:
- печенье савоярди 200 г
- йогурт по-гречески 3% 500 г
- сахарная пудра 4 ст. л. или по вкусу
- крепкий кофе 150 мл
- банан 1 шт.
- ванилин
- какао для посыпки
Способ приготовления:
1. Греческий йогурт соединить с сахарной пудрой. Добавить мелко нарезанный банан и щепотку ванилина.
2. Заварить крепкий кофе и полностью остудить. Обмакнуть в него печенье (не погружайте надолго – только слегка смочите).
3. В форму выложить немного крема, затем слой печенья, сверху снова крем и так далее. Посыпать какао и поставить в холодильник на 1-2 часа.
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