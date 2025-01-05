Каждый из нас хочет постоянно быть в ресурсе, иметь много сил, энергии и хорошее настроение. Большую роль в формировании таких процессов играет работа головного мозга. Чем лучше кровоснабжение этого органа, тем эффективнее будет работать весь организм.

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Как приготовить десерт, который будет полезен мозгу, рассказала в своем Telegram-канале пользователь с ником Dr.Skytalinska. Она также отметила, что этот десерт чрезвычайно вкусен.

Ингредиенты

Ягодное пюре – 500 г

Сок свеклы – 1 шт.

Желатин

Способ приготовления

1. Если у вас нет готового ягодного пюре, достаточно просто взбить ягоды блендером.

2. Выжимаем сок из 1 свеклы небольшого размера.

3. Смешиваем пюре с соком.

4. Предварительно замоченный и уже набухший желатин растапливаем в микроволновке и добавляем к другим ингредиентам.

5. Пробиваем массу блендером и разливаем по формам.

6. Отправляем в холодильник до полного застывания и подаем на стол.

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