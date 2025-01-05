Десерт для мозга: заставит вас быть в ресурсе
Каждый из нас хочет постоянно быть в ресурсе, иметь много сил, энергии и хорошее настроение. Большую роль в формировании таких процессов играет работа головного мозга. Чем лучше кровоснабжение этого органа, тем эффективнее будет работать весь организм.
Как приготовить десерт, который будет полезен мозгу, рассказала в своем Telegram-канале пользователь с ником Dr.Skytalinska. Она также отметила, что этот десерт чрезвычайно вкусен.
Ингредиенты
- Ягодное пюре – 500 г
- Сок свеклы – 1 шт.
- Желатин
Способ приготовления
1. Если у вас нет готового ягодного пюре, достаточно просто взбить ягоды блендером.
2. Выжимаем сок из 1 свеклы небольшого размера.
3. Смешиваем пюре с соком.
4. Предварительно замоченный и уже набухший желатин растапливаем в микроволновке и добавляем к другим ингредиентам.
5. Пробиваем массу блендером и разливаем по формам.
6. Отправляем в холодильник до полного застывания и подаем на стол.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты десертов: