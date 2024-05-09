Без муки, сахара, яиц и выпечки: легкий и вкусный летний десерт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт десерта

Домашние десерты не обязательно готовить из теста, его легко можно заменить лавашем, печеньем, сметаной, сухофруктами, желе, птичьем молоком. 

Из чего приготовить домашний десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из творога, бананов и шоколада. 

Ингредиенты: 

  • бананы – 2 шт.
  • сливки 20-30% – 150 мл
  • желатин – 10 г + 50 мл. холодной воды
  • сок лимона – 20 мл
  • кисломолочный творог – 350 г
  • сахарная пудра – 100 г
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Шоколадный слой:

  • шоколад – 85 г
  • сливки 20% – 70 г
  • желатин – 4 г + 20 мл холодной воды

Способ приготовления: 

1. Желатин залейте водой и дайте набухнуть 5 минут.

2. Банан порежьте большими кусами, добавьте творог, сахарную пудру и перебейте блендером, добавьте растопленный желатин и перемешайте.

Банан для десерта

3. Вылейте в форму и поставьте в холодильник до застывания. 

Основа для десерта

4. Желатин залейте водой и дайте набухнуть 5 минут.

Желатин для приготовления блюда

5. Шоколад смешайте со сливками и растопите. 

Приготовление вкусного десерта

6. Растопите желатин и влейте в шоколад со сливками. Дайте остыть и залейте десерт.

Шоколад для десерта

7. Поставьте снова в холодильник до полного застывания.

Готовый десерт

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