Домашние десерты не обязательно готовить из теста, его легко можно заменить лавашем, печеньем, сметаной, сухофруктами, желе, птичьем молоком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из творога, бананов и шоколада.

Ингредиенты:

бананы – 2 шт.

сливки 20-30% – 150 мл

желатин – 10 г + 50 мл. холодной воды

сок лимона – 20 мл

кисломолочный творог – 350 г

сахарная пудра – 100 г

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Шоколадный слой:

шоколад – 85 г

сливки 20% – 70 г

желатин – 4 г + 20 мл холодной воды

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой и дайте набухнуть 5 минут.

2. Банан порежьте большими кусами, добавьте творог, сахарную пудру и перебейте блендером, добавьте растопленный желатин и перемешайте.

3. Вылейте в форму и поставьте в холодильник до застывания.

4. Желатин залейте водой и дайте набухнуть 5 минут.

5. Шоколад смешайте со сливками и растопите.

6. Растопите желатин и влейте в шоколад со сливками. Дайте остыть и залейте десерт.

7. Поставьте снова в холодильник до полного застывания.

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