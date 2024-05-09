Без муки, сахара, яиц и выпечки: легкий и вкусный летний десерт
Домашние десерты не обязательно готовить из теста, его легко можно заменить лавашем, печеньем, сметаной, сухофруктами, желе, птичьем молоком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из творога, бананов и шоколада.
Ингредиенты:
- бананы – 2 шт.
- сливки 20-30% – 150 мл
- желатин – 10 г + 50 мл. холодной воды
- сок лимона – 20 мл
- кисломолочный творог – 350 г
- сахарная пудра – 100 г
Шоколадный слой:
- шоколад – 85 г
- сливки 20% – 70 г
- желатин – 4 г + 20 мл холодной воды
Способ приготовления:
1. Желатин залейте водой и дайте набухнуть 5 минут.
2. Банан порежьте большими кусами, добавьте творог, сахарную пудру и перебейте блендером, добавьте растопленный желатин и перемешайте.
3. Вылейте в форму и поставьте в холодильник до застывания.
4. Желатин залейте водой и дайте набухнуть 5 минут.
5. Шоколад смешайте со сливками и растопите.
6. Растопите желатин и влейте в шоколад со сливками. Дайте остыть и залейте десерт.
7. Поставьте снова в холодильник до полного застывания.
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