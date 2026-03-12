Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт без выпекания, лучшей основой будет печень, практически любое. А также отличные десерты получатся из йогурта.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного десерта всего из двух ингредиентов.

Ингредиенты:

Йогурт с ванилью

Печенье орео

Способ приготовления:

1. Вылейте йогурт в форму, добавьте печенье и поставьте в холодильник на ночь.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами