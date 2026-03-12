Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Десерт из двух ингредиентов и без выпечки: есть можно сразу

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,1 т.
Рецепт десерта

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт без выпекания, лучшей основой будет печень, практически любое. А также отличные десерты получатся из йогурта. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного десерта всего из двух ингредиентов. 

Ингредиенты: 

  • Йогурт с ванилью
  • Печенье орео

Способ приготовления: 

1. Вылейте йогурт в форму, добавьте печенье и поставьте в холодильник на ночь.

