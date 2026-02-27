Для приготовления домашних десертов не обязательно использовать тесто, муку, лаваш или печенье. Идеальным вариантом станет желе, его можно использовать для приготовления десерта "Битое стекло", а можно просто взбить и вы получите нежный пудинговый десерт за 1 минуту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного десерта из взбитого желе.

Ингредиенты:

1 п. любого желе

на 1 п. желе 100 мл горячей воды

Способ приготовления:

1. Желе залить водой и размешать и оставить на 5 минут, взбейте с помощью миксера в рыхлую массу 4-5 минут.

2. Перелить в стаканы, или любые емкости для десерта. Поставить в холодильник, чтобы десерт загустел.

