Десерт из одного ингредиента: рецепт блюда без выпечки, теста, сахара и муки

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
417
Рецепт десерта

Для приготовления домашних десертов не обязательно использовать тесто, муку, лаваш или печенье. Идеальным вариантом станет желе, его можно использовать для приготовления десерта "Битое стекло", а можно просто взбить и вы получите нежный пудинговый десерт за 1 минуту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного десерта из взбитого желе.

Ингредиенты: 

  • 1 п. любого желе
  • на 1 п. желе 100 мл горячей воды

Способ приготовления: 

1. Желе залить водой и размешать и оставить на 5 минут, взбейте с помощью миксера в рыхлую массу 4-5 минут. 

2. Перелить в стаканы, или любые емкости для десерта. Поставить в холодильник, чтобы десерт загустел. 

