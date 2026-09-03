Десерт из печенья "Творожный домик": без теста и выпекания
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Печенье – лучшая альтернатива тесту. Готовить из печенья можно очень много вкусных и легких десертов. А для яркого вкуса добавьте ягоды, шоколад, бананы, сгущенное молоко, творог.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного десерта из печенья, творожным кремом и бананами.
Ингредиенты:
- печенье к чаю
- творог
- сметана
- ваниль
- сахар или пудра
- шоколад
- один банан (по желанию)
Способ приготовления:
1. Смешайте творог, сахар, ванильный сахар.
2. Соберите слоями десерт, добавляя банан, сверху полейте шоколадом и поставьте в холодильник.
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