Десерт из печенья "Творожный домик": без теста и выпекания

Печенье – лучшая альтернатива тесту. Готовить из печенья можно очень много вкусных и легких десертов. А для яркого вкуса добавьте ягоды, шоколад, бананы, сгущенное молоко, творог.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного десерта из печенья, творожным кремом и бананами.

Ингредиенты:

печенье к чаю

творог

сметана

ваниль

сахар или пудра

шоколад

один банан (по желанию)

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, сахар, ванильный сахар.

2. Соберите слоями десерт, добавляя банан, сверху полейте шоколадом и поставьте в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: