Десерт из печенья "Творожный домик": без теста и выпекания

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
171
Рецепт десерта без выпечки
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Печенье – лучшая альтернатива тесту. Готовить из печенья можно очень много вкусных и легких десертов. А для яркого вкуса добавьте ягоды, шоколад, бананы, сгущенное молоко, творог.

Десерт без выпечки

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного десерта из печенья, творожным кремом и бананами.

Ингредиенты: 

  • печенье к чаю
  • творог 
  • сметана 
  • ваниль
  • сахар или пудра 
  • шоколад
  • один банан (по желанию)

Способ приготовления: 

1. Смешайте творог, сахар, ванильный сахар.

Творог для десерта

2. Соберите слоями десерт, добавляя банан, сверху полейте шоколадом и поставьте в холодильник.

Готовый десерт

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