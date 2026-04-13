Если вы не хотите готовить очень мучное тесто для пиццы – воспользуйтесь рецептом из белков. Просто распределите взбитую массу на застеленном противне и поместите в духовку. Затем можно выложить любую любимую начинку.

Идея приготовления диетической домашней пиццы на белковом корже опубликована на странице фудблогера valya saenko в Instagram.

Ингредиенты:

белки – 5 шт. (это примерно 125 г)

крахмал кукурузный – 1 ст.л.

соль – щепотка маленькая

специи – орегано и сухой чеснок по щепотке

Ингредиенты для соуса:

томаты в собственном соку – 200 г

соль и сахар

орегано и сухой чеснок

Вариант начинки:

сыр

курица

болгарский перец

грибы

кукуруза

оливки

руккола и пармезан

Способ приготовления:

1. Для соуса к томатам добавить специи и варить на медленном огне до загустения.

2. Белки взбить со щепоткой соли. Должны быть рыхлые.

3. Далее добавить крахмал и специи и снова взбить.

4. Время общего взбивания примерно 7 минут. Ориентируйтесь на консистенцию.

5. Выложить белки на пергамент.

6. Выложить не тонко и равномерно. Диаметр на эту порцию примерно 25 см. Запекать при температуре 200 градусов примерно 10 минут. За это время белки должны немного подрумяниться.

7. Пока белки пекутся приготовить начинку. Если это сырые овощи – предварительно поджарить его на сковородке.

8. Далее на корж выложить соус. Немного натертого сыра, подготовленную начинку, снова сыр и выпекать еще примерно 20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: