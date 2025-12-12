Майонез – один из самых вкусных и популярных соусов для салатов. Стоит отметить, что готовить майонез можно не только из сырых яиц, а лучше их заменить вареным желтком.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного майонеза из вареных желтков.

Ингредиенты:

желток вареный 3 шт.

сметана 10% 4 ст.л.

горчица 1 ч.л.

лимонный сок 1 ст.л.

сушеный чеснок 1/2 ч.л.

соль 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Разомните желтки, добавьте горчицу, сметану, лимонный сок, соль, тщательно перемешайте.

Храните в холодильнике до 2 дней!

