Диетический майонез из вареных желтков для праздничных легких салатов: готовится соус элементарно

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
252
Диетический майонез из вареных желтков для праздничных легких салатов: готовится соус элементарно

Майонез – один из самых вкусных и популярных соусов для салатов. Стоит отметить, что готовить майонез можно не только из сырых яиц, а лучше их заменить вареным желтком. 

Диетический майонез из вареных желтков для праздничных легких салатов: готовится соус элементарно

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного майонеза из вареных желтков. 

Диетический майонез из вареных желтков для праздничных легких салатов: готовится соус элементарно

Ингредиенты:

  • желток вареный  3 шт.
  • сметана 10% 4 ст.л.
  • горчица 1 ч.л.
  • лимонный сок  1 ст.л.
  • сушеный чеснок 1/2 ч.л.
  • соль 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Разомните желтки, добавьте горчицу, сметану, лимонный сок, соль, тщательно перемешайте.

Диетический майонез из вареных желтков для праздничных легких салатов: готовится соус элементарно

Храните в холодильнике до 2 дней!

Диетический майонез из вареных желтков для праздничных легких салатов: готовится соус элементарно

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты