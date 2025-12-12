Все рецепты
Диетический майонез из вареных желтков для праздничных легких салатов: готовится соус элементарно
Майонез – один из самых вкусных и популярных соусов для салатов. Стоит отметить, что готовить майонез можно не только из сырых яиц, а лучше их заменить вареным желтком.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного майонеза из вареных желтков.
Ингредиенты:
- желток вареный 3 шт.
- сметана 10% 4 ст.л.
- горчица 1 ч.л.
- лимонный сок 1 ст.л.
- сушеный чеснок 1/2 ч.л.
- соль 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Разомните желтки, добавьте горчицу, сметану, лимонный сок, соль, тщательно перемешайте.
Храните в холодильнике до 2 дней!
