Алюминиевая фольга – незаменимая вещь на каждой кухне. Она удобная, многофункциональная и кажется идеальным помощником для приготовления блюд. Однако даже такая простая вещь имеет свои ограничения в использовании. В частности фольга может испортить выпечку, если применить ее не по назначению.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, для какой выпечки фольга не подходит. Следует использовать другой материал для таких целей.

Фольга действительно удобная как защита или покрытие, но не для всех типов блюд

Чаще ошибка случается тогда, когда ее используют в качестве подложки для выпечки, особенно для нежной выпечки – печенья, брауни или тортов. Причина – в специфике материала. Фольга не поглощает тепло, а отбивает его. Поэтому низ выпечки может быстро пригореть, тогда как середина останется сырой.

Еще один нюанс – взаимодействие алюминия с кислыми ингредиентами

К примеру, лимонная кислота или уксус могут вступить в реакцию с фольгой, что оставит в блюде неприятный металлический привкус. Так что лимонные торты, блюда с помидорами или любые кислоты – это категорическое "нет" для фольги.

Чем заменить фольгу во время выпечки

Пергаментная бумага. Идеальный вариант для равномерного пропекания. Он не влияет на вкус, не прилипает к тесту и обеспечивает воздушную прослойку между противнем и выпечкой.

Идеальный вариант для равномерного пропекания. Он не влияет на вкус, не прилипает к тесту и обеспечивает воздушную прослойку между противнем и выпечкой. Силиконовые коврики. Это многоразовое решение подходит для печенья, пирожных и безе. Однако помните: поскольку поверхность очень антипригарная, тесто может немного растекаться.

Если хотите, чтобы ваша выпечка всегда была удачной – правильно выбирайте материалы для приготовления. Иногда мелочь, например отказ от фольги, может полностью изменить результат.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, в чем разница между металлической и глянцевой фольгой.