Пельмени кажутся простым блюдом, но не всегда получаются идеальными. Часто тесто разваривается, а начинка теряет сочность. Есть простой прием, который помогает этого избежать. Достаточно сделать одно действие во время варки, и результат приятно изменится.

Редакция FoodOboz расскажет, зачем доливать холодную воду в кастрюлю, в которой варятся пельмени.

Зачем добавлять холодную воду во время варки пельменей

Ключевая проблема во время приготовления пельменей – разная скорость готовности теста и начинки. Внешняя оболочка нагревается быстрее и может перевариться еще до того, как фарш внутри будет полностью готов.

Именно поэтому опытные кулинары используют простой прием – добавляют холодную воду прямо в кипящую кастрюлю. Это позволяет временно снизить температуру и сделать процесс варки более равномерным.

В результате тесто не разваривается и сохраняет упругость, а начинка успевает хорошо приготовиться и остается сочной.

Как правильно варить пельмени

Начинать варку стоит с достаточного количества воды. Пельмени должны свободно двигаться в кастрюле, не слипаться и не прилипать ко дну. Воду заранее солят – это помогает сделать тесто более плотным и вкусным.

По желанию в воду можно добавить лавровый лист, несколько горошин перца или целую луковицу. Это придаст легкий аромат и сделает вкус более насыщенным.

Пельмени опускают только в хорошо кипящую воду, небольшими порциями. Сразу после этого их нужно аккуратно перемешать, чтобы они не прилипли ко дну кастрюли.

Когда именно добавлять холодную воду

Самый важный момент наступает после того, как вода снова закипит, а пельмени поднимутся на поверхность. Именно тогда в кастрюлю вливают примерно стакан холодной воды.

Этот простой шаг меняет ход приготовления. Температура жидкости снижается, и варка становится более мягкой. После этого пельмени снова доводят до кипения и готовят еще несколько минут до полной готовности.

