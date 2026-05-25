Домашние намазки для бутербродов становятся все популярнее, ведь они быстрые, вкусные и универсальные. Одним из таких вариантов является авокадо-масло, которое сочетает нежную текстуру и приятный сливочный вкус. Оно прекрасно подходит для завтраков, перекусов или легких закусок. Такая паста готовится всего за несколько минут и не требует сложных ингредиентов. Главное – правильно соединить продукты, чтобы получить однородную и кремовую консистенцию.

Идея приготовления домашнего авокадо-масла опубликована на странице известного украинского кулинара Вадима Бжезинского в Instagram.

Ингредиенты:

авокадо – 2 шт.

сливочное масло – 100 г

вяленые томаты – 2-3 шт. (по желанию)чеснок — 1 зубчик (запеченный или сушеный)

лимонный сок – 1 ч.л.

лимонная цедра – 1/4 шт.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Авокадо очистите от кожуры и косточки. Положите мякоть в глубокую миску.

2. Добавьте сливочное масло комнатной температуры и перебейте все блендером до однородной кремовой массы. Если блендера нет, можно хорошо размять вилкой, но текстура будет менее нежной.

3. Добавьте лимонный сок, цедру, соль, перец и измельченный чеснок. Все тщательно перемешайте до равномерного вкуса.

4. Вяленые томаты мелко нарежьте и добавьте в массу в конце, слегка перемешав ложкой, чтобы они равномерно распределились.

5. Готовую намазку переложите в контейнер или баночку и поставьте в холодильник на 30-60 минут, чтобы она немного стабилизировалась и стала гуще.

6. Подавайте авокадо-масло на свежем хлебе, тостах или крекерах. Оно хорошо подходит как самостоятельная закуска или как дополнение к завтраку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: