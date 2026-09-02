Домашние конфеты "Баунти" за 5 минут: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
411
Рецепт шоколадных конфет с кокосовой стружкой
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Домашние конфеты можно готовить из сухофруктов, сахара, шоколада, кокосовой стружки. Для яркого вкуса можно добавлять орешки.

Домашние конфеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких, домашних конфет из кокосовой стружки.

Ингредиенты:

  • 3 ст.л. сахара
  • 15 г крахмала
  • 125 мл кокосовых сливок
  • 100 мл кокосового молока
  • 100 г кокосовой стружки
  • 2 плитки молочного шоколада

Способ приготовления: 

1. Сахар и крахмал смешиваем, добавляем кокосовые сливки и кокосовое молоко, подогреваем, помешивая, до загустения, добавляем кокосовую стружку и перемешиваем, выключаем огонь. 

Основа из кокосовой стружки

2. Остужаем кокосовую массу, сразу же формируем шарики-конфеты и замораживаем.

Готовая основа

3. Растапливаем шоколад и окунаем в него каждый замороженный кокосовый шарик, снова замораживаем, после замораживания размораживаем на поверхности.

Приготовление конфет

Храним в холодильнике!

Готовые конфеты

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