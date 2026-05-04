Домашние конфеты можно готовить из сухофруктов, а также орехов, а также бананов, шоколада. Для яркого вкуса можно добавить свежие ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из печенья, с какао.

Ингредиенты:

155 г печенья

150 г сливочного сыра

1-2 ст.л какао (по желанию)

50-80 г черного/молочного шоколада

орешки для декора

Способ приготовления:

1. Перебейте в блендере или просто руками разомните печенье.

2. Добавляем сливочный сыр и замешиваем однородное тесто.

3. Лепим из него круглые конфетки и отправляем в холодильник на 15-20 минут. Конфеты окунаем в растопленный шоколад и украшаем орешками.

Храним в холодильнике.

