Домашние конфеты из 3 ингредиентов: самый простой рецепт вкусного десерта

Ирина Мельниченко
Домашние конфеты можно готовить из сухофруктов, а также орехов, а также бананов, шоколада. Для яркого вкуса можно добавить свежие ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из печенья, с какао.

Ингредиенты: 

  • 155 г печенья 
  • 150 г сливочного сыра
  • 1-2 ст.л какао (по желанию)
  • 50-80 г черного/молочного шоколада
  • орешки для декора

Способ приготовления: 

1. Перебейте в блендере или просто руками разомните печенье.

2. Добавляем сливочный сыр и замешиваем однородное тесто.

3. Лепим из него круглые конфетки и отправляем в холодильник на 15-20 минут. Конфеты окунаем в растопленный шоколад и украшаем орешками.

Храним в холодильнике.

