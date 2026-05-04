Домашние конфеты из 3 ингредиентов: самый простой рецепт вкусного десерта
Домашние конфеты можно готовить из сухофруктов, а также орехов, а также бананов, шоколада. Для яркого вкуса можно добавить свежие ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из печенья, с какао.
Ингредиенты:
- 155 г печенья
- 150 г сливочного сыра
- 1-2 ст.л какао (по желанию)
- 50-80 г черного/молочного шоколада
- орешки для декора
Способ приготовления:
1. Перебейте в блендере или просто руками разомните печенье.
2. Добавляем сливочный сыр и замешиваем однородное тесто.
3. Лепим из него круглые конфетки и отправляем в холодильник на 15-20 минут. Конфеты окунаем в растопленный шоколад и украшаем орешками.
Храним в холодильнике.
