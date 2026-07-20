Домашние конфеты из банана и кокосовой стружки: готовятся 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
240
Рецепт конфет
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Домашние конфеты можно готовит из сухофруктов, семечек, бананов, ягод, а также просто из кокосовой стружки, печенья. 

Домашние конфеты из банана и кокосовой стружки: готовятся 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из бананов и кокосовой стружки. 

Ингредиенты:

  • Банан 1 шт.
  • Кокосовая стружка 60 г
  • Какао 10 г
  • Кокосовая стружка для обваливания

Способ приготовления: 

1. Банан хорошо размять до состояния пюре, добавьте 60 г кокосовой стружки, перемешай до получения густой массы и после добавьте какао, тщательно перемешайте. 

Домашние конфеты из банана и кокосовой стружки: готовятся 5 минут

2. Сформируй шарики, обваляйте каждую конфетку в кокосовой стружке.

Домашние конфеты из банана и кокосовой стружки: готовятся 5 минут

3. Охладите в холодильнике 20-30 минут.

Домашние конфеты из банана и кокосовой стружки: готовятся 5 минут

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