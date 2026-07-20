Домашние конфеты из банана и кокосовой стружки: готовятся 5 минут
1 минута
240
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Домашние конфеты можно готовит из сухофруктов, семечек, бананов, ягод, а также просто из кокосовой стружки, печенья.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из бананов и кокосовой стружки.
Ингредиенты:
- Банан 1 шт.
- Кокосовая стружка 60 г
- Какао 10 г
- Кокосовая стружка для обваливания
Способ приготовления:
1. Банан хорошо размять до состояния пюре, добавьте 60 г кокосовой стружки, перемешай до получения густой массы и после добавьте какао, тщательно перемешайте.
2. Сформируй шарики, обваляйте каждую конфетку в кокосовой стружке.
3. Охладите в холодильнике 20-30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: