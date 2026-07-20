Домашние конфеты можно готовит из сухофруктов, семечек, бананов, ягод, а также просто из кокосовой стружки, печенья.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из бананов и кокосовой стружки.

Ингредиенты:

Банан 1 шт.

Кокосовая стружка 60 г

Какао 10 г

Кокосовая стружка для обваливания

Способ приготовления:

1. Банан хорошо размять до состояния пюре, добавьте 60 г кокосовой стружки, перемешай до получения густой массы и после добавьте какао, тщательно перемешайте.

2. Сформируй шарики, обваляйте каждую конфетку в кокосовой стружке.

3. Охладите в холодильнике 20-30 минут.

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