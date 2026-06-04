Домашние конфеты из двух ингредиентов: делимся рецептом
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Конфеты – десерт, который любят абсолютно все. А готовить их можно из сухофруктов, орехов, семечек, кокосовой стружки, шоколада, хлопьев, печенья. А для яркого вкуса можно добавить сушеные или сублимированные ягоды.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и простых в приготовлении домашних конфет.
Ингредиенты:
- кокосовая стружка
- сгущенное молоко
Способ приготовления:
1. Смешайте стружку и сгущенное молоко.
2. Скатайте шарики и готово.
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