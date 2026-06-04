Домашние конфеты из двух ингредиентов: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
54
Домашние конфеты из двух ингредиентов: делимся рецептом
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Конфеты – десерт, который любят абсолютно все. А готовить их можно из сухофруктов, орехов, семечек, кокосовой стружки, шоколада, хлопьев, печенья. А для яркого вкуса можно добавить сушеные или сублимированные ягоды.

Домашние конфеты из двух ингредиентов: делимся рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и простых в приготовлении домашних конфет.

Ингредиенты:

  • кокосовая стружка
  • сгущенное молоко

Способ приготовления: 

1. Смешайте стружку и сгущенное молоко.

Домашние конфеты из двух ингредиентов: делимся рецептом

2. Скатайте шарики и готово.

Домашние конфеты из двух ингредиентов: делимся рецептом

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