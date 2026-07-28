Домашние конфеты можно готовить из сухофруктов, хлопьев, кокосовой стружки, инжира, семечек. А вместо сахара можно использовать мед, сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, домашних конфет из кокосовой стружки.

Ингредиенты:

3 ст.л. сахара

15 г крахмала

125 мл кокосовых сливок

100 мл кокосового молока

100 г кокосовой стружки

2 плитки молочного шоколада

Способ приготовления:

1. Сахар и крахмал смешиваем, добавляем кокосовые сливки и кокосовое молоко, подогреваем, помешивая, до загустения, добавляем кокосовую стружку и перемешиваем, выключаем огонь.

2. Остужаем кокосовую массу, сразу формируем шарики-конфеты и замораживаем.

3. Растапливаем шоколад и окунаем в него каждый замороженный кокосовый шарик, снова замораживаем, после замораживания размораживаем на поверхности и наслаждаемся.

Храним в холодильнике!

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