Домашние конфеты из одного ингредиента: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
669
Домашние конфеты из одного ингредиента: делимся самым легким рецептом
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Домашние конфеты можно готовить из сухофруктов, хлопьев, кокосовой стружки, инжира, семечек. А вместо сахара можно использовать мед, сгущенное молоко.

Домашние конфеты из одного ингредиента: делимся самым легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, домашних конфет из кокосовой стружки.

Ингредиенты:

  • 3 ст.л. сахара
  • 15 г крахмала
  • 125 мл кокосовых сливок
  • 100 мл кокосового молока
  • 100 г кокосовой стружки
  • 2 плитки молочного шоколада

Способ приготовления:

1. Сахар и крахмал смешиваем, добавляем кокосовые сливки и кокосовое молоко, подогреваем, помешивая, до загустения, добавляем кокосовую стружку и перемешиваем, выключаем огонь. 

Домашние конфеты из одного ингредиента: делимся самым легким рецептом

2. Остужаем кокосовую массу, сразу формируем шарики-конфеты и замораживаем.

Домашние конфеты из одного ингредиента: делимся самым легким рецептом

3. Растапливаем шоколад и окунаем в него каждый замороженный кокосовый шарик, снова замораживаем, после замораживания размораживаем на поверхности и наслаждаемся.

Домашние конфеты из одного ингредиента: делимся самым легким рецептом

Храним в холодильнике!

Домашние конфеты из одного ингредиента: делимся самым легким рецептом

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