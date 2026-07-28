Домашние конфеты из одного ингредиента: делимся самым легким рецептом
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Домашние конфеты можно готовить из сухофруктов, хлопьев, кокосовой стружки, инжира, семечек. А вместо сахара можно использовать мед, сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, домашних конфет из кокосовой стружки.
Ингредиенты:
- 3 ст.л. сахара
- 15 г крахмала
- 125 мл кокосовых сливок
- 100 мл кокосового молока
- 100 г кокосовой стружки
- 2 плитки молочного шоколада
Способ приготовления:
1. Сахар и крахмал смешиваем, добавляем кокосовые сливки и кокосовое молоко, подогреваем, помешивая, до загустения, добавляем кокосовую стружку и перемешиваем, выключаем огонь.
2. Остужаем кокосовую массу, сразу формируем шарики-конфеты и замораживаем.
3. Растапливаем шоколад и окунаем в него каждый замороженный кокосовый шарик, снова замораживаем, после замораживания размораживаем на поверхности и наслаждаемся.
Храним в холодильнике!
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