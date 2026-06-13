Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
36
Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом
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Домашние конфеты - идеальный вариант десерта без лишних заморочек. Готовь их можно из печенья, сухофруктов, а также кокосовой стружки и шоколада. 

Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень простых и быстрых в приготовлении домашних конфет. 

Ингредиенты:

  • печенье
  • сгущенное молоко 
  • орехи

 Способ приготовления:

1. Разомните печенье, добавьте сгущенное молоко, перемешайте и скатайте шарики.

Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом

2. Во внутрь добавьте орех.

Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом

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