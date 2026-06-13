Домашние конфеты - идеальный вариант десерта без лишних заморочек. Готовь их можно из печенья, сухофруктов, а также кокосовой стружки и шоколада.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень простых и быстрых в приготовлении домашних конфет.

Ингредиенты:

печенье

сгущенное молоко

орехи

Способ приготовления:

1. Разомните печенье, добавьте сгущенное молоко, перемешайте и скатайте шарики.

2. Во внутрь добавьте орех.

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