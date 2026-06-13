Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом
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Домашние конфеты - идеальный вариант десерта без лишних заморочек. Готовь их можно из печенья, сухофруктов, а также кокосовой стружки и шоколада.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень простых и быстрых в приготовлении домашних конфет.
Ингредиенты:
- печенье
- сгущенное молоко
- орехи
Способ приготовления:
1. Разомните печенье, добавьте сгущенное молоко, перемешайте и скатайте шарики.
2. Во внутрь добавьте орех.
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