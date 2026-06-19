Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым простым рецептом бюджетного десерта
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Домашние конфеты можно делать из печенья, сухофруктов, а также сахара, орехов, кокосовой стружки. Для яркого вкуса вместо сахара добавляйте сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конфет из печенья, с орешками и шоколадом.
Ингредиенты:
- 155 г печенья
- 150 г сливочного сыра
- 1-2 ст. л. какао (по желанию)
- 50-80 г черного/молочного шоколада
- орешки для украшения
Способ приготовления:
1. Печенье перебейте в крошку, добавьте какао, крем-сыр, масло.
2. Скатайте шарики, обмокните в шоколад и присыпьте орешками.
3. Отправляем в холодильник на 15-20 минут.
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