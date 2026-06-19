Домашние конфеты можно делать из печенья, сухофруктов, а также сахара, орехов, кокосовой стружки. Для яркого вкуса вместо сахара добавляйте сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конфет из печенья, с орешками и шоколадом.

Ингредиенты:

155 г печенья

150 г сливочного сыра

1-2 ст. л. какао (по желанию)

50-80 г черного/молочного шоколада

орешки для украшения

Способ приготовления:

1. Печенье перебейте в крошку, добавьте какао, крем-сыр, масло.

2. Скатайте шарики, обмокните в шоколад и присыпьте орешками.

3. Отправляем в холодильник на 15-20 минут.

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