Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым простым рецептом бюджетного десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
141
Рецепт конфет
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Домашние конфеты можно делать из печенья, сухофруктов, а также сахара, орехов, кокосовой стружки. Для яркого вкуса вместо сахара добавляйте сгущенное молоко.

Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым простым рецептом бюджетного десерта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конфет из печенья, с орешками и шоколадом.

Ингредиенты:

  • 155 г печенья
  • 150 г сливочного сыра
  • 1-2 ст. л. какао (по желанию)
  • 50-80 г черного/молочного шоколада
  • орешки для украшения

Способ приготовления:

1. Печенье перебейте в крошку, добавьте какао, крем-сыр, масло.

Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым простым рецептом бюджетного десерта

2. Скатайте шарики, обмокните в шоколад и присыпьте орешками.

Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым простым рецептом бюджетного десерта

3. Отправляем в холодильник на 15-20 минут.

Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым простым рецептом бюджетного десерта

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