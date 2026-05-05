Домашние конфеты – лучший десерт к кофе и чаю. Готовить их можно из орехов, печенья, теста, сухофруктов, кокосовой стружки.

Редакция FoodOboz делится очень вкусных и простых в приготовлении домашних конфет из кокосовой стружки.

Ингредиенты:

кокосовая стружка

орехи

сгущенное молоко

Способ приготовления:

1. Смешайте кокосовую стружку со сгущенным молоком, перемешайте.

2. Сформируйте конфеты, добавьте в середину орех и скатайте.

