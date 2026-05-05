Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым простым рецептом
Домашние конфеты – лучший десерт к кофе и чаю. Готовить их можно из орехов, печенья, теста, сухофруктов, кокосовой стружки.
Редакция FoodOboz делится очень вкусных и простых в приготовлении домашних конфет из кокосовой стружки.
Ингредиенты:
- кокосовая стружка
- орехи
- сгущенное молоко
Способ приготовления:
1. Смешайте кокосовую стружку со сгущенным молоком, перемешайте.
2. Сформируйте конфеты, добавьте в середину орех и скатайте.
