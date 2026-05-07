Лучший домашний десерт к чаю и кофе – конфеты. Их можно очень просто приготовить из печенья, орехов, кокосовой стружки, сухофруктов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, домашних конфет из печенья савоярди.

Ингредиенты:

печенье савоярди 300 г

сыр маскарпоне 250 г

сахарная пудра 2 ст.л.

крепкий кофе 100 мл,

алкоголь (по желанию) 15 мл

какао для обкатки

Способ приготовления:

1. Печенье пробить в блендере в крошку, добавить маскарпоне, пудру, кофе, алкоголь, но можно и без.

2. Вымешать до однородной массы.

3. Сформировать шарики, обвалять в какао, и дать настояться в холодильнике несколько часов.

