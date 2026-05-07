Все рецепты
Домашние конфеты "Тирамису" из минимума ингредиентов: делимся легким рецептом
Лучший домашний десерт к чаю и кофе – конфеты. Их можно очень просто приготовить из печенья, орехов, кокосовой стружки, сухофруктов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, домашних конфет из печенья савоярди.
Ингредиенты:
- печенье савоярди 300 г
- сыр маскарпоне 250 г
- сахарная пудра 2 ст.л.
- крепкий кофе 100 мл,
- алкоголь (по желанию) 15 мл
- какао для обкатки
Способ приготовления:
1. Печенье пробить в блендере в крошку, добавить маскарпоне, пудру, кофе, алкоголь, но можно и без.
2. Вымешать до однородной массы.
3. Сформировать шарики, обвалять в какао, и дать настояться в холодильнике несколько часов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: