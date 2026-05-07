Домашние конфеты "Тирамису" из минимума ингредиентов: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Рецепт конфет

Лучший домашний десерт к чаю и кофе – конфеты. Их можно очень просто приготовить из печенья, орехов, кокосовой стружки, сухофруктов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, домашних конфет из печенья савоярди.

Ингредиенты: 

  • печенье савоярди  300 г
  • сыр маскарпоне  250 г
  • сахарная пудра  2 ст.л.
  • крепкий кофе  100 мл,
  • алкоголь (по желанию) 15 мл
  • какао  для обкатки

Способ приготовления: 

1. Печенье пробить в блендере в крошку, добавить маскарпоне, пудру, кофе, алкоголь, но можно и без.

2. Вымешать до однородной массы.

3. Сформировать шарики, обвалять в какао, и дать настояться в холодильнике несколько часов.

