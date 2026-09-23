Домашние пельмени на ужин: простой рецепт нежного теста без яиц

Домашние пельмени удобно приготовить заранее, а часть заготовок оставить в морозильной камере. Для этого рецепта не нужны яйца: тесто замешивают на воде, молоке и сливочном масле. Оно получается мягким и легко раскатывается после отдыха. Для начинки достаточно фарша, лука, чеснока и специй.

Идея приготовления вкусных домашних пельменей опубликована на странице yuliia mikulich в Instagram.

Ингредиенты для теста:

вода – 125 мл.

молоко – 100 мл. (по желанию молоко можно не использовать, взяв вместо него дополнительно 100 мл воды)

сливочное масло – 50 г

мука – 400 г

соль – 1/2 ч.л.

Для начинки:

фарш – 500 г

лук – небольшое количество

чеснок – 2 зубчика

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала нужно замесить тесто. В небольшую кастрюлю налить воду и молоко, добавить соль и сливочное масло. Поставить смесь на плиту и довести до кипения, чтобы масло полностью растаяло.

2. Муку просеять в глубокую миску. Влить в неё горячую молочную смесь и сначала перемешать вилкой. Делать это нужно осторожно, так как жидкость очень горячая.

3. Когда масса немного остынет, вымесите тесто руками. Оно должно стать однородным и гладким. Если тесто слишком липнет к рукам, нужно добавить небольшое количество муки.

4. Готовое тесто положить в пакет или накрыть пищевой пленкой и оставить на 30-40 минут при комнатной температуре. Этот этап не стоит пропускать, ведь после отдыха тесто будет удобнее раскатывать.

5. Пока тесто отдыхает, можно приготовить начинку. Фарш смешать с мелко натертым или измельченным луком, чесноком, пропущенным через пресс, солью и специями. Начинку хорошо перемешать.

6. После этого отрезать часть теста, а остальное оставить в пакете, чтобы оно не пересохло. Раскатать кусок теста в пласт средней толщины. Делать его слишком тонким не нужно, иначе пельмени могут порваться во время варки.

7. С помощью стакана или специальной формочки вырезать из теста одинаковые кружочки. В центр каждого выложить небольшое количество фарша. Сложить кружочек пополам и хорошо защепнуть края, сформировав пельмень.

8. Готовые пельмени можно сразу варить или заморозить. Если нужно сделать заготовки на будущее, их следует выложить на посыпанную мукой поверхность так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и поместить в морозильную камеру.

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