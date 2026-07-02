Домашние сосиски в тесте всегда получаются ароматнее и вкуснее магазинных. Если приготовить мягкое дрожжевое тесто, выпечка будет пышной, нежной и долго останется свежей. Такой рецепт прекрасно подойдет для завтрака, перекуса или угощения всей семьи. В качестве начинки можно использовать любимые сосиски, а сверху посыпать кунжутом для аппетитной корочки.

Идея приготовления домашних сосисок в тесте опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

сухие дрожжи – 5 г (или 20 г прессованных)

пшеничная мука – 400 г

молоко или вода – 250 мл.

сахар – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

растительное масло – 45 мл.

сосиски – 12 шт.

яичный желток – 1 шт.

молоко – 1 ст.л. (для смазывания)

кунжут – по желанию

Способ приготовления:

1. В теплое молоко или воду добавьте сахар и дрожжи, хорошо перемешайте до полного растворения.

2. Всыпьте примерно 6 столовых ложек муки из общего количества и перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте опару на 15 минут в тёплом месте.

3. В готовую закваску добавьте соль, растительное масло и оставшуюся муку. Сначала перемешайте ложкой, а затем замесите руками мягкое и эластичное тесто.

4. Накройте тесто и оставьте его в теплом месте примерно на 1 час, чтобы оно увеличилось в объеме как минимум вдвое.

5. Готовое тесто обмять, выложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой, сформировать шар и оставить под миской еще на 15-20 минут.

6. Разделите тесто на две одинаковые части. Каждую раскатайте в прямоугольный пласт и нарежьте на 6 полосок.

7. Каждой полоской оберните сосиску по спирали, оставляя небольшие промежутки между витками теста.

8. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними расстояние. Дайте им постоять ещё 15-20 минут.

9. Смешайте желток с молоком, смажьте поверхность сосисок в тесте и, по желанию, посыпьте кунжутом.

10. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут, пока выпечка не станет румяной.

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