Домашние сосиски в тесте: приготовьте простое дрожжевое тесто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
222
Домашние сосиски в тесте: приготовьте простое дрожжевое тесто
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Домашние сосиски в тесте всегда получаются ароматнее и вкуснее магазинных. Если приготовить мягкое дрожжевое тесто, выпечка будет пышной, нежной и долго останется свежей. Такой рецепт прекрасно подойдет для завтрака, перекуса или угощения всей семьи. В качестве начинки можно использовать любимые сосиски, а сверху посыпать кунжутом для аппетитной корочки.

Идея приготовления домашних сосисок в тесте опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Домашние сосиски в тесте: приготовьте простое дрожжевое тесто

Ингредиенты:

  • сухие дрожжи – 5 г (или 20 г прессованных)
  • пшеничная мука – 400 г
  • молоко или вода – 250 мл.
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • растительное масло – 45 мл.
  • сосиски – 12 шт.
  • яичный желток – 1 шт.
  • молоко – 1 ст.л. (для смазывания)
  • кунжут – по желанию

Способ приготовления:

Домашние сосиски в тесте: приготовьте простое дрожжевое тесто

1. В теплое молоко или воду добавьте сахар и дрожжи, хорошо перемешайте до полного растворения.

2. Всыпьте примерно 6 столовых ложек муки из общего количества и перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте опару на 15 минут в тёплом месте.

3. В готовую закваску добавьте соль, растительное масло и оставшуюся муку. Сначала перемешайте ложкой, а затем замесите руками мягкое и эластичное тесто.

Домашние сосиски в тесте: приготовьте простое дрожжевое тесто

4. Накройте тесто и оставьте его в теплом месте примерно на 1 час, чтобы оно увеличилось в объеме как минимум вдвое.

5. Готовое тесто обмять, выложить на рабочую поверхность, присыпанную мукой, сформировать шар и оставить под миской еще на 15-20 минут.

6. Разделите тесто на две одинаковые части. Каждую раскатайте в прямоугольный пласт и нарежьте на 6 полосок.

Домашние сосиски в тесте: приготовьте простое дрожжевое тесто

7. Каждой полоской оберните сосиску по спирали, оставляя небольшие промежутки между витками теста.

8. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними расстояние. Дайте им постоять ещё 15-20 минут.

Домашние сосиски в тесте: приготовьте простое дрожжевое тесто

9. Смешайте желток с молоком, смажьте поверхность сосисок в тесте и, по желанию, посыпьте кунжутом.

10. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут, пока выпечка не станет румяной.

Домашние сосиски в тесте: приготовьте простое дрожжевое тесто

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