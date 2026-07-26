Домашний хлебный квас – один из самых вкусных, охлаждающих напитков. Готовить его лучше всего из черного хлеба.

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусного, легкого домашнего кваса из хлеба.

Ингредиенты:

400 г черного хлеба

2 л кипятка

1,5 л кипяченой воды

80-100 г сахара

1 ч. л. сухих дрожжей

1/4 ч. л. лимонной кислоты

20 г изюма

Способ приготовления:

1. Хлеб нарежьте кусочками и подсушите в духовке примерно 20 минут до появления румяной корочки. Переложите сухарики в трехлитровую банку, залейте 2 литрами кипятка и оставьте настаиваться на 4 часа.

2. Процедите настой через марлю, сложенную в четыре слоя. Хлеб снова переложите в банку, залейте 1,5 литра кипяченой воды и оставьте еще на 3 часа. После этого во второй раз процедите и смешайте оба настоя, 100 мл настоя подогрейте до температуры не выше 36С. Растворите в нем сахар, добавьте дрожжи, лимонную кислоту и изюм. Хорошо перемешайте и влейте в основной настой. Накройте банку полотенцем и оставьте в тёплом месте до начала брожения.

3. Затем разлейте квас по пластиковым бутылкам, не доливая примерно 10 см до верха. Слегка сожмите бутылки, закрутите крышками и оставьте при комнатной температуре до появления газа. Когда бутылки станут твердыми, переставьте их в холодильник. Уже на следующее утро квас будет готов. Через 2 дня он станет ещё более насыщенным и газированным.

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