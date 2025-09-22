Домашний картофель фри – блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Но вместо хрустящих палочек часто получается мягкая картошка, которая впитывает много масла. Оказывается, исправить это очень легко: есть простой лайфхак, который поможет сделать картофель фри идеально золотистым и хрустящим, будто из ресторана.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить идеально хрустящую и золотистую картошку фри.

Простой лайфхак для хрустящего картофеля

Перед тем как отправлять нарезанный картофель во фритюр или на сковородку, стоит добавить в горячее масло одну чайную ложку муки – пшеничной или рисовой (на литр масла). Важно, чтобы масло было хорошо разогрето до 160-180 °C, иначе мука просто осядет на дне. Когда вы перемешиваете ее с маслом, образуется мелкая взвесь, которая покрывает кусочки картофеля тонким слоем. Именно это и создает ту самую хрустящую корочку, которая остается аппетитной даже после остывания.

Что еще важно знать

1. Промойте и вымочите картофель в холодной воде перед жаркой, чтобы убрать лишний крахмал.

2. Хорошо высушите кусочки бумажным полотенцем, иначе они впитают больше масла.

3. Не кладите много картофеля сразу – температура жира снизится, и блюдо получится тяжелым.

4. Используйте масло с высокой точкой дымления – лучше всего рапсовое, арахисовое или высокоолеиновое подсолнечное.

Альтернативные методы

Кроме лайфхака с мукой, хозяйки часто применяют двухэтапную жарку: сначала картофель поджаривается несколько минут при более низкой температуре, а затем быстро доводится до готовности в более горячем масле. Это дает равномерную прожарку и золотистую корочку.

Еще один способ – запекания в духовке. Картофель достаточно слегка смазать маслом, добавить специи и выложить на противень в один слой. Через 25-30 минут получается не менее аппетитный, но более легкий вариант картофеля фри.

Благодаря простому трюку с чайной ложкой муки картофель фри дома получается таким же хрустящим и ароматным, как в ресторане. А следуя нескольким дополнительным советам, вы получите блюдо, которое всегда будет выглядеть аппетитно и соберет много комплиментов за столом.

