Домашний крем-сыр из двух ингредиентов: делимся точным рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Домашний крем-сыр из двух ингредиентов: делимся точным рецептом

Крем-сыр – незаменимый ингредиент при приготовлении чизкейков, а также закусок, намазок. Стоит отметить, что крем-сыр можно приготовит в домашних условиях всего из двух ингредиентов.

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Как из молока приготовить крем-сыр

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего крем-сыра, который готовится элементарно.

Рецепт сыра

Ингредиенты:

  • сметана 20% 400 г
  • молоко 100 г

Дополнительные продукты:

  • лимонный сок 1 ч.л.
  • соль 1/4 ч.л
  • сахар 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте сметану с молоком, добавьте лимонный сок, соль и сахар. Доведите до кипения. 

Ингредиенты для сыра

2. Перемешайте, вылейте на марлю, охладите и поставьте в холодильник на ночь.

Приготовление сыра

Готовую смесь переложите в миску и можно есть!

Готовый крем-сыр

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