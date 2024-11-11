Крем-сыр – незаменимый ингредиент при приготовлении чизкейков, а также закусок, намазок. Стоит отметить, что крем-сыр можно приготовит в домашних условиях всего из двух ингредиентов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего крем-сыра, который готовится элементарно.

Ингредиенты:

сметана 20% 400 г

молоко 100 г

Дополнительные продукты:

лимонный сок 1 ч.л.

соль 1/4 ч.л

сахар 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте сметану с молоком, добавьте лимонный сок, соль и сахар. Доведите до кипения.

2. Перемешайте, вылейте на марлю, охладите и поставьте в холодильник на ночь.

Готовую смесь переложите в миску и можно есть!

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