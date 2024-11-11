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Домашний крем-сыр из двух ингредиентов: делимся точным рецептом
Крем-сыр – незаменимый ингредиент при приготовлении чизкейков, а также закусок, намазок. Стоит отметить, что крем-сыр можно приготовит в домашних условиях всего из двух ингредиентов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего крем-сыра, который готовится элементарно.
Ингредиенты:
- сметана 20% 400 г
- молоко 100 г
Дополнительные продукты:
- лимонный сок 1 ч.л.
- соль 1/4 ч.л
- сахар 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешайте сметану с молоком, добавьте лимонный сок, соль и сахар. Доведите до кипения.
2. Перемешайте, вылейте на марлю, охладите и поставьте в холодильник на ночь.
Готовую смесь переложите в миску и можно есть!
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