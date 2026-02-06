Домашний пирог "Зебра" из 4 ингредиентов: рецепт лучшего десерта к чаю за 20 минут

Рецепт пирога

Домашний любой пирог – лучший десерт к чаю. Готовить их можно из любого теста, а также просто из лаваша. Одним из таких домашних десертов является пирог "Зебра", для приготовления которого вам понадобится минимум продуктов.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного. домашнего пирога "Зебра", который очень легко готовится.

Ингредиенты:

  • мука 450 г
  • яйца 4-5 шт.
  • соль щепотка
  • сахар 2 ст. л.
  • сметана

Дополнительно:

  • какао 2 ст.л.
  • растительное масло 2 ст. л.
  • разрыхлитель

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до густой и пышной массы.

2. Добавьте сметану, масло, перемешайте. Просейте муку, добавьте в тесто вместе с разрыхлителем.

3. Разделите готовое тесто на 2 части, в одну добавьте какао и перемешайте. Готовьте пирог при 180С-190С 20 минут. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой!

