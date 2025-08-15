Домашний пломбир из трех ингредиентов: самый простой рецепт летнего десерта

Домашнее мороженое

Ванильный пломбир – лучшее летнее угощение, которое ко всему и готовится очень просто. Достаточно всего лишь – выбрать качественные сливки и добавить по вкусу ягоды или сгущенное молоко.

Как приготовить домашний пломбир

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, а самое главное – безопасного домашнего пломбира.

Ингредиенты: 

  • 180 г молока
  • 180 г сливок 30-35%
  • 4 желтка
  • 70 г сахара
  • 10 г ванильного сахара

Способ приготовления: 

1. Смешайте молоко со сливками, добавьте сахар, ванильный сахар или ваниль, желтки.

2. Поставьте на огонь в сотейнике с толстым дном и, интенсивно помешивая, доведите до 82-84°C.

Основа для мороженого

3. Сразу снимите и отправьте лучше даже в воду со льдом, чтобы остановить нагрев!

Готовое мороженое

