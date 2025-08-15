Все рецепты
Домашний пломбир из трех ингредиентов: самый простой рецепт летнего десерта
Ванильный пломбир – лучшее летнее угощение, которое ко всему и готовится очень просто. Достаточно всего лишь – выбрать качественные сливки и добавить по вкусу ягоды или сгущенное молоко.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, а самое главное – безопасного домашнего пломбира.
Ингредиенты:
- 180 г молока
- 180 г сливок 30-35%
- 4 желтка
- 70 г сахара
- 10 г ванильного сахара
Способ приготовления:
1. Смешайте молоко со сливками, добавьте сахар, ванильный сахар или ваниль, желтки.
2. Поставьте на огонь в сотейнике с толстым дном и, интенсивно помешивая, доведите до 82-84°C.
3. Сразу снимите и отправьте лучше даже в воду со льдом, чтобы остановить нагрев!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: