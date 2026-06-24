Домашнее мороженое – лучший летний десерт, который можно готовить хоть каждый день. Стоит отметить, что для приготовления мороженого достаточно всего лишь сливок 33%.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего клубничного мороженого, которое готовится очень просто.

Ингредиенты:

1 шоколадка – равномерно разделить кусочки на 4 пакета

500 г жирных холодных сливок 33%

150 г сгущенного молока

250 г свежей спелой клубники

Способ приготовления:

1. Взбейте сливки, добавьте клубничное пюре, перемешайте.

2. Растопите шоколад, выложите основу и в морозилку.

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