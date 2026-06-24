Домашний пломбир с клубникой: делимся лучшим рецептом летнего десерта
1 минута
1,2 т.
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Домашнее мороженое – лучший летний десерт, который можно готовить хоть каждый день. Стоит отметить, что для приготовления мороженого достаточно всего лишь сливок 33%.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего клубничного мороженого, которое готовится очень просто.
Ингредиенты:
- 1 шоколадка – равномерно разделить кусочки на 4 пакета
- 500 г жирных холодных сливок 33%
- 150 г сгущенного молока
- 250 г свежей спелой клубники
Способ приготовления:
1. Взбейте сливки, добавьте клубничное пюре, перемешайте.
2. Растопите шоколад, выложите основу и в морозилку.
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