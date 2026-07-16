Мороженое – лучший десерт в жаркий, летний день. Готовить его можно из ягод, фруктов, а также сливок. Но, важно выбирать 33% сливки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого их сливок и яиц.

Ингредиенты на 10 стаканчиков:

4 желтка

150 г сахара

10 г ванильного сахара

20 г крахмала

300 г молока

500 г сливок 33%

Способ приготовления:

1. Желтки, сахар, ванильный сахар и крахмал смешиваем венчиком, понемногу добавляем молоко и перемешиваем до однородности. Подогреваем крем на огне до загустения, охлаждаем его.

2. Сливки взбиваем до мягких пиков, смешиваем с кремом минутку миксером и разливаем по стаканчикам, замораживаем — и пломбир готов!

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