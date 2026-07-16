Домашний пломбир за 5 минут: делимся лучшим рецептом
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Мороженое – лучший десерт в жаркий, летний день. Готовить его можно из ягод, фруктов, а также сливок. Но, важно выбирать 33% сливки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого их сливок и яиц.
Ингредиенты на 10 стаканчиков:
- 4 желтка
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 20 г крахмала
- 300 г молока
- 500 г сливок 33%
Способ приготовления:
1. Желтки, сахар, ванильный сахар и крахмал смешиваем венчиком, понемногу добавляем молоко и перемешиваем до однородности. Подогреваем крем на огне до загустения, охлаждаем его.
2. Сливки взбиваем до мягких пиков, смешиваем с кремом минутку миксером и разливаем по стаканчикам, замораживаем — и пломбир готов!
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