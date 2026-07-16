Домашний пломбир за 5 минут: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
177
Домашнее мороженое
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Мороженое – лучший десерт в жаркий, летний день. Готовить его можно из ягод, фруктов, а также сливок. Но, важно выбирать 33% сливки.

Домашний пломбир за 5 минут: делимся лучшим рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого их сливок и яиц.

Ингредиенты на 10 стаканчиков:

  • 4 желтка
  • 150 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 20 г крахмала
  • 300 г молока
  • 500 г сливок 33%

Способ приготовления: 

1. Желтки, сахар, ванильный сахар и крахмал смешиваем венчиком, понемногу добавляем молоко и перемешиваем до однородности. Подогреваем крем на огне до загустения, охлаждаем его.

Домашний пломбир за 5 минут: делимся лучшим рецептом

2. Сливки взбиваем до мягких пиков, смешиваем с кремом минутку миксером и разливаем по стаканчикам, замораживаем — и пломбир готов!

Домашний пломбир за 5 минут: делимся лучшим рецептом

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