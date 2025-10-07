Домашний полезный смалец с чесноком и специями: рассказываем, как приготовить
Смалец – это украинская классика, основа блюда – топленое сало. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, лук, специи. Готовится смалец элементарно.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного домашнего смальца из сала.
Ингредиенты:
- Сало (несоленое, без шкурки или со шкуркой) 1 кг
- Соль 1/2 ч. л.
- Лук 1 шт. (по желанию, для аромата)
- Чеснок 2-3 зубчика (по желанию)
Способ приготовления:
1. Нарежь сало маленькими кубиками (примерно 1×1 см). Положи в толстостенную кастрюлю или сковороду (лучше чугунную).
2. Вытапливание: поставь на слабый огонь, чтобы сало постепенно пустило жир. Сначала оно будет таять и выделять прозрачный жир — не спеши. Помешивай время от времени, чтобы не подгорело. Через 30-40 минут шкварки станут золотистыми. Для аромата добавьте в конце мелко нарезанный лук и немного обжарь его вместе со шкварками (5-7 минут).
3. Процеди горячий смалец через сито или марлю в чистую банку. Добавьте соль и, по желанию давленый чеснок. Когда застынет — получишь нежный белый смалец с легким ароматом.
Храните в холодильнике – до 2 месяцев, в морозилке – до 6 месяцев!
Идеи подачи:
Намазать на хлеб с соленым огурцом. Использовать для жарки вместо масла вместо масла, добавить ложку в вареный картофель или фасоль — вкус невероятный!
