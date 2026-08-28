Домашняя белковая паста из запеченных овощей: готовится очень просто

Белковая паста из запеченных овощей – простой вариант домашней закуски, которую можно приготовить без сложных ингредиентов. Для неё понадобятся баклажаны, сладкий перец, куриное филе и сливочный сыр. Все компоненты легко сочетаются друг с другом, а запеченные овощи придают намазке насыщенный вкус. Подавать её можно с хрустящими гренками или свежим хлебом.

Идея приготовления домашней пасты из запеченных овощей опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

сладкий перец – 1 шт.

куриное филе – 1 шт.

крем-сыр – 150 г

чеснок – 1 зубчик

свежая зелень – по вкусу

соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны и сладкий перец помойте, просушите и выложите на противень. Запекайте овощи при температуре 200 градусов примерно 20-30 минут. Они должны стать мягкими и хорошо пропечься.

2. Тем временем отварите куриное филе в воде до готовности. Готовое мясо выньте из кастрюли и дайте остыть.

3. Когда овощи остынут, снимите с них кожицу. Мякоть баклажанов и перца нарежьте небольшими кусочками и переложите в миску.

4. Добавьте измельченное куриное филе, натертый или пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень. Посолите, поперчите и добавьте любимые специи.

5. В конце добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте все ингредиенты. По желанию часть овощей можно дополнительно размять вилкой, чтобы паста получилась более однородной.

6. Готовую белковую пасту переложите в удобную посуду и подавайте с подсушенным хлебом, гренками или тостами. Закуску можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до подачи.

7. Этот рецепт легко изменять по своему вкусу: в овощную пасту можно добавить больше зелени, немного паприки или других специй. Главное – не перебивать вкус запеченных овощей и крем-сыра.

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