Домашняя белковая паста из запеченных овощей: готовится очень просто
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Белковая паста из запеченных овощей – простой вариант домашней закуски, которую можно приготовить без сложных ингредиентов. Для неё понадобятся баклажаны, сладкий перец, куриное филе и сливочный сыр. Все компоненты легко сочетаются друг с другом, а запеченные овощи придают намазке насыщенный вкус. Подавать её можно с хрустящими гренками или свежим хлебом.
Идея приготовления домашней пасты из запеченных овощей опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- куриное филе – 1 шт.
- крем-сыр – 150 г
- чеснок – 1 зубчик
- свежая зелень – по вкусу
- соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны и сладкий перец помойте, просушите и выложите на противень. Запекайте овощи при температуре 200 градусов примерно 20-30 минут. Они должны стать мягкими и хорошо пропечься.
2. Тем временем отварите куриное филе в воде до готовности. Готовое мясо выньте из кастрюли и дайте остыть.
3. Когда овощи остынут, снимите с них кожицу. Мякоть баклажанов и перца нарежьте небольшими кусочками и переложите в миску.
4. Добавьте измельченное куриное филе, натертый или пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень. Посолите, поперчите и добавьте любимые специи.
5. В конце добавьте крем-сыр и хорошо перемешайте все ингредиенты. По желанию часть овощей можно дополнительно размять вилкой, чтобы паста получилась более однородной.
6. Готовую белковую пасту переложите в удобную посуду и подавайте с подсушенным хлебом, гренками или тостами. Закуску можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до подачи.
7. Этот рецепт легко изменять по своему вкусу: в овощную пасту можно добавить больше зелени, немного паприки или других специй. Главное – не перебивать вкус запеченных овощей и крем-сыра.
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