Домашняя куриная ветчина с сочной начинкой: делимся легким рецептом
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Домашнюю ветчину можно готовить из любого мяса, но проще и вкуснее всего будет из куриного мяса. Не забывайте добавлять специи и чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и вкусной домашней ветчины из куриных четвертинок.
Ингредиенты:
- Куриное мясо (четвертинки)
- Яичные блинчики с зеленым луком
- Румяная корочка
Способ приготовления:
1. Из мяса удалите косточку, отбейте мясо, добавьте специи.
2. Во внутрь добавьте яичный рулет с луком, сверните и запекайте.
Порежьте и подавайте!
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