Домашняя куриная ветчина с сочной начинкой: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
390
Сочная домашняя ветчина
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Домашнюю ветчину можно готовить из любого мяса, но проще и вкуснее всего будет из куриного мяса. Не забывайте добавлять специи и чеснок.

Как из куриного мяса приготовить ветчину

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и вкусной домашней ветчины из куриных четвертинок.

Ингредиенты: 

  • Куриное мясо (четвертинки)
  • Яичные блинчики с зеленым луком
  • Румяная корочка

Способ приготовления: 

1. Из мяса удалите косточку, отбейте мясо, добавьте специи.

Мясо для блюда

2. Во внутрь добавьте яичный рулет с луком, сверните и запекайте.

Сколько готовить

Порежьте и подавайте!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты