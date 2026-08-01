Домашнюю ветчину можно готовить из любого мяса, но проще и вкуснее всего будет из куриного мяса. Не забывайте добавлять специи и чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и вкусной домашней ветчины из куриных четвертинок.

Ингредиенты:

Куриное мясо (четвертинки)

Яичные блинчики с зеленым луком

Румяная корочка

Способ приготовления:

1. Из мяса удалите косточку, отбейте мясо, добавьте специи.

2. Во внутрь добавьте яичный рулет с луком, сверните и запекайте.

Порежьте и подавайте!

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