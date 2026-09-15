Домашняя пицца без лишних хлопот для быстрого обеда: подойдет любая начинка

Когда хочется пиццы, но нет времени возиться с дрожжевым тестом, можно воспользоваться гораздо более простым вариантом. Основа для такой пиццы готовится из нескольких обычных продуктов и не требует длительного замешивания или расстойки. Начинку можно менять в зависимости от того, что есть в холодильнике. В результате получается быстрый вариант домашней пиццы на обед или ужин.

Идея приготовления ленивой пиццы на обед опубликована на странице polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

соль – 1 ч.л.

мука – 200 г

молоко – 350 г

растительное масло – 1 ч.л.

чёрный перец – по вкусу

начинка – любая, по вкусу

твёрдый сыр – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить тесто. В глубокой миске смешать яйца, соль, молоко, муку, растительное масло и черный перец.

2. Перемешать венчиком, чтобы масса стала однородной, без комочков.

3. Противень нужно застелить силиконизированным пергаментом. Это важно, поскольку тесто получается довольно жидким и после выпечки основу должно быть легко снять с бумаги.

4. Готовое тесто вылить на противень и равномерно распределить.

5. Сверху выложить выбранную начинку. Её состав можно менять в зависимости от собственных предпочтений или продуктов, которые есть под рукой.

6. Последним слоем выложить тертый сыр. Его количество можно не ограничивать, если хочется получить более выраженную сырную корочку.

7. Поставить пиццу в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 25-30 минут, пока основа не пропечется, а сыр сверху не станет румяным.

8. Готовую пиццу нужно немного остудить, после чего нарезать порционными кусочками и подавать к столу.

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