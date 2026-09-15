Домашняя пицца без лишних хлопот для быстрого обеда: подойдет любая начинка

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
975
Рецепт ленивой пиццы
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Когда хочется пиццы, но нет времени возиться с дрожжевым тестом, можно воспользоваться гораздо более простым вариантом. Основа для такой пиццы готовится из нескольких обычных продуктов и не требует длительного замешивания или расстойки. Начинку можно менять в зависимости от того, что есть в холодильнике. В результате получается быстрый вариант домашней пиццы на обед или ужин.

Идея приготовления ленивой пиццы на обед опубликована на странице polli cooking в Instagram.

Рецепт ленивой пиццы

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • мука – 200 г
  • молоко – 350 г
  • растительное масло – 1 ч.л.
  • чёрный перец – по вкусу
  • начинка – любая, по вкусу
  • твёрдый сыр – по вкусу

Способ приготовления:

Выливаем тесто в форму

1. Сначала нужно приготовить тесто. В глубокой миске смешать яйца, соль, молоко, муку, растительное масло и черный перец.

2. Перемешать венчиком, чтобы масса стала однородной, без комочков.

3. Противень нужно застелить силиконизированным пергаментом. Это важно, поскольку тесто получается довольно жидким и после выпечки основу должно быть легко снять с бумаги.

Добавляем начинку

4. Готовое тесто вылить на противень и равномерно распределить.

5. Сверху выложить выбранную начинку. Её состав можно менять в зависимости от собственных предпочтений или продуктов, которые есть под рукой.

Ставим в духовку

6. Последним слоем выложить тертый сыр. Его количество можно не ограничивать, если хочется получить более выраженную сырную корочку.

7. Поставить пиццу в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 25-30 минут, пока основа не пропечется, а сыр сверху не станет румяным.

Готовая пицца

8. Готовую пиццу нужно немного остудить, после чего нарезать порционными кусочками и подавать к столу.

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