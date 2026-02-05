Пицца "Минутка" готовится из родного теста. Вам не придется ничего вымешивать или раскатывать, что значительно экономит время. Остается лишь добавить любимую начинку.

Идея приготовления пиццы "Минутка" опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

2 яйца

0,5 ч л соли

9 ст л сметаны

1 ст л майонеза (или 5 ложек сметаны + 5 майонеза или полностью заменить сметаной)

9 ст л муки

1 ч л разрыхлителя (без горки)

начинка любая: куриная ветчина и салями, помидоры, твердый сыр

Способ приготовления:

1. Соединить венчиком яйца и соль.

2. Добавить просеянную муку и разрыхлитель.

3. Должна получиться сметанообразная масса, которая не растекается, но легко формируется на пергаменте ложкой.

4. Начинку можно добавить любую по вкусу.

5. Запекать при температуре 190 градусов до румяности; ориентировочно 30-40 минут.

