Домашняя пицца "Минутка": делимся элементарным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
243
Домашняя пицца 'Минутка': делимся элементарным рецептом

Пицца "Минутка" готовится из родного теста. Вам не придется ничего вымешивать или раскатывать, что значительно экономит время. Остается лишь добавить любимую начинку.

Идея приготовления пиццы "Минутка" опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Домашняя пицца "Минутка": делимся элементарным рецептом

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 0,5 ч л соли
  • 9 ст л сметаны
  • 1 ст л майонеза (или 5 ложек сметаны + 5 майонеза или полностью заменить сметаной)
  • 9 ст л муки
  • 1 ч л разрыхлителя (без горки)
  • начинка любая: куриная ветчина и салями, помидоры, твердый сыр

Способ приготовления:

Домашняя пицца "Минутка": делимся элементарным рецептом

1. Соединить венчиком яйца и соль.

2. Добавить просеянную муку и разрыхлитель.

Домашняя пицца "Минутка": делимся элементарным рецептом

3. Должна получиться сметанообразная масса, которая не растекается, но легко формируется на пергаменте ложкой.

4. Начинку можно добавить любую по вкусу.

Домашняя пицца "Минутка": делимся элементарным рецептом

5. Запекать при температуре 190 градусов до румяности; ориентировочно 30-40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты