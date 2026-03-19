Домашняя полезная пицца с тунцом: основу сделайте из сырного теста

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
681
Тунец – очень удачный вариант начинки для домашней пиццы. Блюдо получается питательным и даже диетическим. Для теста используйте творог – это очень вкусно.

Идея приготовления ароматной пиццы с тунцом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для основы:

  • творог кисломолочный – 250 г
  • яйцо куриное – 1 шт.
  • разрыхлитель – 3 г
  • мука цельнозерновая – 100 г
  • соль

Ингредиенты для начинки:

  • яйцо отварное – 3 шт.
  • творог – 100 г
  • зелень (укроп) – небольшой пучок
  • тунец в собственном соку – 200 г
  • сметана – 50 г

Способ приготовления:

1. Для основы смешать все ингредиенты.

2. На пергаменте из теста сформировать основу.

3. Для начинки смешать тунец, сметану, нарезать зелень.

4. Натереть яйцо и сыр.

5. Все перемешать.

6. Выложить на основу и поместить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

