Тунец – очень удачный вариант начинки для домашней пиццы. Блюдо получается питательным и даже диетическим. Для теста используйте творог – это очень вкусно.

Идея приготовления ароматной пиццы с тунцом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для основы:

творог кисломолочный – 250 г

яйцо куриное – 1 шт.

разрыхлитель – 3 г

мука цельнозерновая – 100 г

соль

Ингредиенты для начинки:

яйцо отварное – 3 шт.

творог – 100 г

зелень (укроп) – небольшой пучок

тунец в собственном соку – 200 г

сметана – 50 г

Способ приготовления:

1. Для основы смешать все ингредиенты.

2. На пергаменте из теста сформировать основу.

3. Для начинки смешать тунец, сметану, нарезать зелень.

4. Натереть яйцо и сыр.

5. Все перемешать.

6. Выложить на основу и поместить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

