Домашняя полезная пицца с тунцом: основу сделайте из сырного теста
Тунец – очень удачный вариант начинки для домашней пиццы. Блюдо получается питательным и даже диетическим. Для теста используйте творог – это очень вкусно.
Идея приготовления ароматной пиццы с тунцом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- творог кисломолочный – 250 г
- яйцо куриное – 1 шт.
- разрыхлитель – 3 г
- мука цельнозерновая – 100 г
- соль
Ингредиенты для начинки:
- яйцо отварное – 3 шт.
- творог – 100 г
- зелень (укроп) – небольшой пучок
- тунец в собственном соку – 200 г
- сметана – 50 г
Способ приготовления:
1. Для основы смешать все ингредиенты.
2. На пергаменте из теста сформировать основу.
3. Для начинки смешать тунец, сметану, нарезать зелень.
4. Натереть яйцо и сыр.
5. Все перемешать.
6. Выложить на основу и поместить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.
