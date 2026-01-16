Пицца – лучшее блюдо для сытного перекуса и даже ужина. Готовить тесто можно на дрожжах, и даже просто на воде. А начинка может быть абсолютно любой.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной домашней пиццы с сыром.

Ингредиенты:

Тесто:

мука 250 г

вода 165 г

дрожжи 3 г

оливковое масло 10 г

сахар 10 г

соль 5 г

Начинка:

рикотта

пицца микс

пармезан

сыр с плесенью

итальянские травы

Способ приготовления:

1. Замесить тесто. Дать ферментироваться 30 минут. Растянуть вручную и проколоть вилкой.

2. Намазать толстым слоем рикотту, посыпать итальянскими травами. Посыпать сыром (на одну половину добавила еще сыр с плесенью).

4. Запечь в разогретой духовке при 200 С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: