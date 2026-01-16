Все рецепты
Домашняя сырная пиццы с хрустящими бортиками, как в лучших итальянских ресторанах: делимся рецептом
Пицца – лучшее блюдо для сытного перекуса и даже ужина. Готовить тесто можно на дрожжах, и даже просто на воде. А начинка может быть абсолютно любой.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной домашней пиццы с сыром.
Ингредиенты:
Тесто:
- мука 250 г
- вода 165 г
- дрожжи 3 г
- оливковое масло 10 г
- сахар 10 г
- соль 5 г
Начинка:
- рикотта
- пицца микс
- пармезан
- сыр с плесенью
- итальянские травы
Способ приготовления:
1. Замесить тесто. Дать ферментироваться 30 минут. Растянуть вручную и проколоть вилкой.
2. Намазать толстым слоем рикотту, посыпать итальянскими травами. Посыпать сыром (на одну половину добавила еще сыр с плесенью).
4. Запечь в разогретой духовке при 200 С.
