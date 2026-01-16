Домашняя сырная пиццы с хрустящими бортиками, как в лучших итальянских ресторанах: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
189
Домашняя сырная пиццы с хрустящими бортиками, как в лучших итальянских ресторанах: делимся рецептом

Пицца – лучшее блюдо для сытного перекуса и даже ужина. Готовить тесто можно на дрожжах, и даже просто на воде. А начинка может быть абсолютно любой.

Домашняя сырная пиццы с хрустящими бортиками, как в лучших итальянских ресторанах: делимся рецептом

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной домашней пиццы с сыром. 

Ингредиенты: 

Тесто:

  • мука 250 г
  • вода 165 г
  • дрожжи 3 г
  • оливковое масло 10 г
  • сахар 10 г
  • соль 5 г

Начинка:

  • рикотта 
  • пицца микс
  • пармезан
  • сыр с плесенью
  • итальянские травы

 Способ приготовления: 

1. Замесить тесто. Дать ферментироваться 30 минут.  Растянуть вручную и проколоть вилкой.

Домашняя сырная пиццы с хрустящими бортиками, как в лучших итальянских ресторанах: делимся рецептом

2. Намазать толстым слоем рикотту, посыпать итальянскими травами. Посыпать сыром (на одну половину добавила еще сыр с плесенью).

Домашняя сырная пиццы с хрустящими бортиками, как в лучших итальянских ресторанах: делимся рецептом

4. Запечь в разогретой духовке при 200 С.

Домашняя сырная пиццы с хрустящими бортиками, как в лучших итальянских ресторанах: делимся рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты