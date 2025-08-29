Дорадо в медово-соевом соусе на гриле: рецепт полезной и вкусной рыбы

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
450
Рецепт рыбы

Дорадо – лучшая рыба для запекания. А для того, чтобы она была сочной и вкусной, ее нужно хорошо замариновать, например, в соевом соусе со специями. 

Дорадо на гриле

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной дорадо на гриле, с овощами, которая будет очень сочной. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • дорадо — 1 шт.
  • соевый соус — 2 ст. л.
  • мед — 1 ст. л.
  • горчица американская — 1 ст. л.
  • сок половины лимона
  • масло — 1 ст. л.
  • копченая паприка — 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Рыбу почистить и сделать надрезы.

Свежая дорадо

2. Смешать соевый соус, мед, горчицу, паприку, лимонный сок и масло. Обмазать дорадо маринадом и оставить на 20 минут. Солить не нужно!

Соус для рыбы

3. Овощи (перец, кабачок, баклажан, шампиньоны) также нужно замариновать в соевом соусе с маслом на 30 минут. 

Овощи для блюда

Запекаем на гриле и рыбу и овощи!

Рыба с овощами



