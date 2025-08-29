Дорадо – лучшая рыба для запекания. А для того, чтобы она была сочной и вкусной, ее нужно хорошо замариновать, например, в соевом соусе со специями.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной дорадо на гриле, с овощами, которая будет очень сочной.

Ингредиенты:

дорадо — 1 шт.

соевый соус — 2 ст. л.

мед — 1 ст. л.

горчица американская — 1 ст. л.

сок половины лимона

масло — 1 ст. л.

копченая паприка — 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить и сделать надрезы.

2. Смешать соевый соус, мед, горчицу, паприку, лимонный сок и масло. Обмазать дорадо маринадом и оставить на 20 минут. Солить не нужно!

3. Овощи (перец, кабачок, баклажан, шампиньоны) также нужно замариновать в соевом соусе с маслом на 30 минут.

Запекаем на гриле и рыбу и овощи!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: