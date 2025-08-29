Видео дня
Дорадо в медово-соевом соусе на гриле: рецепт полезной и вкусной рыбы
Дорадо – лучшая рыба для запекания. А для того, чтобы она была сочной и вкусной, ее нужно хорошо замариновать, например, в соевом соусе со специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной дорадо на гриле, с овощами, которая будет очень сочной.
Ингредиенты:
- дорадо — 1 шт.
- соевый соус — 2 ст. л.
- мед — 1 ст. л.
- горчица американская — 1 ст. л.
- сок половины лимона
- масло — 1 ст. л.
- копченая паприка — 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить и сделать надрезы.
2. Смешать соевый соус, мед, горчицу, паприку, лимонный сок и масло. Обмазать дорадо маринадом и оставить на 20 минут. Солить не нужно!
3. Овощи (перец, кабачок, баклажан, шампиньоны) также нужно замариновать в соевом соусе с маслом на 30 минут.
Запекаем на гриле и рыбу и овощи!
