Чем отмыть духовку

Духовка – очень нужная кухонная техника, благодаря которой можно приготовить очень много вкусных и полезных блюд. Но, она и очень быстро загрязняется жиром.

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Редакция FoodOboz делится простыми советами, чем и как быстро и эффективно отмыть духовку от жира.

Чем отмыть грязную духовку

Сода и уксус

Самое первое правила – не оставляйте грязную духовку на ночь, очищайте ее сразу после использования.

Для этого вам понадобится специальный раствор из воды, уксуса и соды. Нужно просто растворить в стакане воды 1/3 стакана белого уксуса, и добавьте 1/2 стакана пищевой соды. Хорошо перемешайте и распылите по духовке, оставьте на 12 часов. После помойте духовку только влажной тряпкой.

Стиральный порошок

Нужно всего лишь растворить порошок в воде, туда положить решетки из духовки на 4 часа. Потом вытяните и промойте водой.

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