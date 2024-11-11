Духовка будет как новая: чем отмыть жир и нагар до блеска, но без химии

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Чем отмыть духовку

Духовка – очень нужная кухонная техника, благодаря которой можно приготовить очень много вкусных и полезных блюд. Но, она и очень быстро загрязняется жиром. 

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Мясо приготовленное на решетке

Редакция FoodOboz делится простыми советами, чем и как быстро и эффективно отмыть духовку от жира. 

Чем вместо моющего отчистить духовку

Чем отмыть грязную духовку

Сода и уксус 

Самое первое правила – не оставляйте грязную духовку на ночь, очищайте ее сразу после использования.

Сода для чистки плиты и духовки

Для этого вам понадобится специальный раствор из воды, уксуса и соды. Нужно просто растворить в стакане воды 1/3 стакана белого уксуса, и добавьте 1/2 стакана пищевой соды. Хорошо перемешайте и распылите по духовке, оставьте на 12 часов. После помойте духовку только влажной тряпкой. 

Чем отмыть духовку

Стиральный порошок 

Нужно всего лишь растворить порошок в воде, туда положить решетки из духовки на 4 часа. Потом вытяните и промойте водой.

Чем лучше мыть духовку

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