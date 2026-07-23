Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, салатов, рагу, запеканок, лазаньи. Еще их можно просто запечь и нафаршировать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с оригинальной сырной начинкой.

Ингредиенты:

1 баклажан

180-200 г крем-сыра

100 г твердого сыра

2 зуб. чеснока

измельченные орешки для обваливания

соль

масло для обжаривания

Способ приготовления:

1. Баклажан нарежьте тонкими ломтиками, посолите и оставьте на 10 минут. Промокните бумажным полотенцем и обжарьте с обеих сторон до мягкости.

2. Для начинки: смешайте крем-сыр, натертый твердый сыр и измельченный чеснок.

3. На каждый ломтик выложите начинку, сформируйте рулетики или сложите пополам, а края обваляйте в измельченных обжаренных орехах.

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