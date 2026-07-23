Эффектная закуска из баклажанов с сырной начинкой "Тещин язык": делимся легким рецептом
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Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, салатов, рагу, запеканок, лазаньи. Еще их можно просто запечь и нафаршировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с оригинальной сырной начинкой.
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 180-200 г крем-сыра
- 100 г твердого сыра
- 2 зуб. чеснока
- измельченные орешки для обваливания
- соль
- масло для обжаривания
Способ приготовления:
1. Баклажан нарежьте тонкими ломтиками, посолите и оставьте на 10 минут. Промокните бумажным полотенцем и обжарьте с обеих сторон до мягкости.
2. Для начинки: смешайте крем-сыр, натертый твердый сыр и измельченный чеснок.
3. На каждый ломтик выложите начинку, сформируйте рулетики или сложите пополам, а края обваляйте в измельченных обжаренных орехах.
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