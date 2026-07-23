Эффектная закуска из баклажанов с сырной начинкой "Тещин язык": делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,4 т.
Эффектная закуска из баклажанов с сырной начинкой 'Тещин язык': делимся легким рецептом
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Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, салатов, рагу, запеканок, лазаньи. Еще их можно просто запечь и нафаршировать.

Эффектная закуска из баклажанов с сырной начинкой "Тещин язык": делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с оригинальной сырной начинкой. 

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • 180-200 г крем-сыра
  • 100 г твердого сыра
  • 2 зуб. чеснока
  • измельченные орешки для обваливания 
  • соль
  • масло для обжаривания

Способ приготовления: 

1. Баклажан нарежьте тонкими ломтиками, посолите и оставьте на 10 минут. Промокните бумажным полотенцем и обжарьте с обеих сторон до мягкости.

Эффектная закуска из баклажанов с сырной начинкой "Тещин язык": делимся легким рецептом

2. Для начинки: смешайте крем-сыр, натертый твердый сыр и измельченный чеснок.

Эффектная закуска из баклажанов с сырной начинкой "Тещин язык": делимся легким рецептом

3. На каждый ломтик выложите начинку, сформируйте рулетики или сложите пополам, а края обваляйте в измельченных обжаренных орехах.

Эффектная закуска из баклажанов с сырной начинкой "Тещин язык": делимся легким рецептом

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