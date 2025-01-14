Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных салатов, закусок. К тому же они сочетаются со всеми продуктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой закуски из крабовых палочек, с вареными яйцами и плавленным сыром.

Ингредиенты:

Яйца вареные – 2 шт

Плавленые сырки – 2 шт

Майонез – 1-2 ст.л

Чеснок – 1 зуб.

Крабовые палочки – 5-6 шт.

Способ приготовления:

1. Сварите и натрите яйца с крабовыми палочками, добавьте тертый чеснок, специи и майонез, перемешайте.

2. Сформируйте из этой массы шарики, обваляйте их в крабовых палочках.

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