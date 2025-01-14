Эффектная закуска "Рафаэлло" из крабовых палочек: рецепт блюда за 3 минуты

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных салатов, закусок. К тому же они сочетаются со всеми продуктами. 

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Вкусная закуска

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой закуски из крабовых палочек, с вареными яйцами и плавленным сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Яйца вареные – 2 шт
  • Плавленые сырки – 2 шт
  • Майонез – 1-2 ст.л
  • Чеснок – 1 зуб. 
  • Крабовые палочки – 5-6 шт.

Способ приготовления: 

1. Сварите и натрите яйца с крабовыми палочками, добавьте тертый чеснок, специи и майонез, перемешайте.

Приготовление закуски

2. Сформируйте из этой массы шарики, обваляйте их в крабовых палочках.

Готовая закуска

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