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Эффектная закуска "Рафаэлло" из крабовых палочек: рецепт блюда за 3 минуты
Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных салатов, закусок. К тому же они сочетаются со всеми продуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой закуски из крабовых палочек, с вареными яйцами и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- Яйца вареные – 2 шт
- Плавленые сырки – 2 шт
- Майонез – 1-2 ст.л
- Чеснок – 1 зуб.
- Крабовые палочки – 5-6 шт.
Способ приготовления:
1. Сварите и натрите яйца с крабовыми палочками, добавьте тертый чеснок, специи и майонез, перемешайте.
2. Сформируйте из этой массы шарики, обваляйте их в крабовых палочках.
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