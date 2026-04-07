Эффектный салат "Норковая шуба" из свеклы и без сельди: делимся рецептом блюда для пасхального стола
Салат "Шуба" – идеальное блюдо для праздничного стола. Готовить также этот салат можно без сельди, заменив ее просто красной рыбой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Норковая шуба", который готовится элементарно.
Ингредиенты:
- рыба красная 250 г
- картофель 3 шт.
- морковь 2 шт.
- свекла 2 шт.
- сырки плавленые 3 шт.
- икра
- лук зеленый
- соль, перец, майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите и натрите овощи и сыр, рыбу порежьте кубиком.
2. Соберите салат слоями, смазывая каждый слой майонезом.
Сверху украсьте икрой.
