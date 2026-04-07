Эффектный салат "Норковая шуба" из свеклы и без сельди: делимся рецептом блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
105
Эффектный салат 'Норковая шуба' из свеклы и без сельди: делимся рецептом блюда для пасхального стола

Салат "Шуба" – идеальное блюдо для праздничного стола. Готовить также этот салат можно без сельди, заменив ее просто красной рыбой.

Эффектный салат "Норковая шуба" из свеклы и без сельди: делимся рецептом блюда для пасхального стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Норковая шуба", который готовится элементарно.

Эффектный салат "Норковая шуба" из свеклы и без сельди: делимся рецептом блюда для пасхального стола

Ингредиенты:

  • рыба красная 250 г
  • картофель 3 шт.
  • морковь 2 шт.
  • свекла 2 шт.
  • сырки плавленые 3 шт.
  • икра
  • лук зеленый
  • соль, перец, майонез по вкусу

Способ приготовления: 

1. Отварите и натрите овощи и сыр, рыбу порежьте кубиком.

Эффектный салат "Норковая шуба" из свеклы и без сельди: делимся рецептом блюда для пасхального стола

2. Соберите салат слоями, смазывая каждый слой майонезом. 

Эффектный салат "Норковая шуба" из свеклы и без сельди: делимся рецептом блюда для пасхального стола

Сверху украсьте икрой.

Эффектный салат "Норковая шуба" из свеклы и без сельди: делимся рецептом блюда для пасхального стола

