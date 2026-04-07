Салат "Шуба" – идеальное блюдо для праздничного стола. Готовить также этот салат можно без сельди, заменив ее просто красной рыбой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Норковая шуба", который готовится элементарно.

Ингредиенты:

рыба красная 250 г

картофель 3 шт.

морковь 2 шт.

свекла 2 шт.

сырки плавленые 3 шт.

икра

лук зеленый

соль, перец, майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите и натрите овощи и сыр, рыбу порежьте кубиком.

2. Соберите салат слоями, смазывая каждый слой майонезом.

Сверху украсьте икрой.

