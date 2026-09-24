Эластичное тесто для вареников и пельменей: удачный рецепт на кипяченой воде

Домашние вареники и пельмени во многом зависят от правильно приготовленного теста. Оно должно легко раскатываться, не рваться при лепке и хорошо удерживать начинку. Один из простых вариантов готовят на кипячке с добавлением яйца и небольшого количества растительного масла. Такое тесто можно использовать как для вареников, так и для пельменей.

Идея приготовления идеального эластичного теста для пельменей и вареников опубликована на странице kozina food0 в Instagram.

Ингредиенты:

пшеничная мука – 500 г

яйцо – 1 шт.

соль – 0,5 ч.л.

растительное масло – 25 г

кипяток – 250 мл.

Способ приготовления:

1. Просейте муку в глубокую миску. Добавьте соль, масло и яйцо. Перемешайте все ингредиенты лопаткой или ложкой, чтобы масса начала собираться в неоднородную крошку.

2. После этого постепенно влейте кипяток, одновременно перемешивая тесто. Сначала оно будет очень горячим, поэтому удобнее работать лопаткой. Когда масса немного остынет, продолжайте вымешивать её руками.

3. Вымешивайте тесто примерно 5 минут. Оно должно стать однородным, мягким и эластичным. Если тесто сильно липнет к рукам, можно добавить совсем немного муки, но не стоит пересыпать его, чтобы основа не стала слишком тугой.

4. Готовое тесто разделите на 2-3 части. Каждую часть по очереди раскатайте в тонкий слой на слегка присыпанной мукой поверхности. С помощью стакана или специальной формы вырежьте одинаковые кружочки.

5. На каждую заготовку выложите начинку, сложите пополам и хорошо зажмите края. Таким образом можно приготовить вареники или пельмени с любой начинкой.

6. Если часть изделий планируете заморозить, разложите их на доске или другой плоской поверхности, присыпанной мукой, так, чтобы они не соприкасались друг с другом. После замораживания их можно переложить в пакет или контейнер.

7. Такое тесто удобно готовить без длительного отдыха: после замеса его можно сразу раскатывать и использовать для лепки домашних вареников и пельменей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: