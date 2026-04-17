Элементарная домашняя намазка из творога и яиц: готовится 15 минут
Разнообразные намазки всегда выручают, когда нужно что-то быстро перекусить. Можно совместить яйца, сыр, а также свежую зелень – получится очень вкусно.
Идея приготовления элементарной домашней намазки из плавленого сыра и яиц опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.
Ингредиенты:
- 4 вареных яйца
- 3 плавленых сырка
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст.л. майонеза
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца размять вилкой.
2. Добавить плавленые сырки.
3. Хорошо размять вилкой.
4. Добавить майонез, соль, перец и натертый чеснок.
5. Все тщательно перемешать до однородной массы.
6. Подавать на свежем хлебе.
