Элементарная домашняя намазка из творога и яиц: готовится 15 минут

Екатерина Ягович
Разнообразные намазки всегда выручают, когда нужно что-то быстро перекусить. Можно совместить яйца, сыр, а также свежую зелень – получится очень вкусно.

Идея приготовления элементарной домашней намазки из плавленого сыра и яиц опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.

Ингредиенты:

  • 4 вареных яйца
  • 3 плавленых сырка
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. майонеза
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца размять вилкой.

2. Добавить плавленые сырки.

3. Хорошо размять вилкой.

4. Добавить майонез, соль, перец и натертый чеснок.

5. Все тщательно перемешать до однородной массы.

6. Подавать на свежем хлебе.

