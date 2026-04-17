Разнообразные намазки всегда выручают, когда нужно что-то быстро перекусить. Можно совместить яйца, сыр, а также свежую зелень – получится очень вкусно.

Идея приготовления элементарной домашней намазки из плавленого сыра и яиц опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.

Ингредиенты:

4 вареных яйца

3 плавленых сырка

2 зубчика чеснока

1 ст.л. майонеза

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца размять вилкой.

2. Добавить плавленые сырки.

3. Хорошо размять вилкой.

4. Добавить майонез, соль, перец и натертый чеснок.

5. Все тщательно перемешать до однородной массы.

6. Подавать на свежем хлебе.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: