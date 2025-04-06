Элементарная грибная намазка за 5 минут: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
453
Элементарная грибная намазка за 5 минут: делимся простым рецептом

Намазка на хлеб – это всегда быстро, сытно и вкусно. Можно объединить любые любимые ингредиенты и не тратить на приготовление перекуса большое количество времени. На этот случай отлично подходят грибы в сочетании с крем-сыром.

Видео дня

Идея приготовления элементарной намазки из грибов опубликована на странице фудблогера Алины Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Такое блюдо еще и очень бюджетное.

Элементарная грибная намазка за 5 минут: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • грибы
  • лук
  • масло
  • крем сыр
  • хлеб

Способ приготовления:

Элементарная грибная намазка за 5 минут: делимся простым рецептом

1. На масле обжарить лук и грибы.

Элементарная грибная намазка за 5 минут: делимся простым рецептом

2. Добавить специи.

3. Еще до теплых грибов добавить крем-сыр.

Элементарная грибная намазка за 5 минут: делимся простым рецептом

4. Отлично перемешать.

5. Намазать на подсушенный хлеб.

Элементарная грибная намазка за 5 минут: делимся простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты