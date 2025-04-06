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Элементарная грибная намазка за 5 минут: делимся простым рецептом
Намазка на хлеб – это всегда быстро, сытно и вкусно. Можно объединить любые любимые ингредиенты и не тратить на приготовление перекуса большое количество времени. На этот случай отлично подходят грибы в сочетании с крем-сыром.
Идея приготовления элементарной намазки из грибов опубликована на странице фудблогера Алины Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Такое блюдо еще и очень бюджетное.
Ингредиенты:
- грибы
- лук
- масло
- крем сыр
- хлеб
Способ приготовления:
1. На масле обжарить лук и грибы.
2. Добавить специи.
3. Еще до теплых грибов добавить крем-сыр.
4. Отлично перемешать.
5. Намазать на подсушенный хлеб.
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