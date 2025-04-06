Намазка на хлеб – это всегда быстро, сытно и вкусно. Можно объединить любые любимые ингредиенты и не тратить на приготовление перекуса большое количество времени. На этот случай отлично подходят грибы в сочетании с крем-сыром.

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Идея приготовления элементарной намазки из грибов опубликована на странице фудблогера Алины Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Такое блюдо еще и очень бюджетное.

Ингредиенты:

грибы

лук

масло

крем сыр

хлеб

Способ приготовления:

1. На масле обжарить лук и грибы.

2. Добавить специи.

3. Еще до теплых грибов добавить крем-сыр.

4. Отлично перемешать.

5. Намазать на подсушенный хлеб.

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