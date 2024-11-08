Элементарная намазка из авокадо за 5 минут: в разы лучше магазинных вариантов

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Элементарная намазка из авокадо за 5 минут: в разы лучше магазинных вариантов

Авокадо – отличная основа для приготовления вкусной и очень бюджетной намазки. Сделать такую закуску в домашних условиях будет гораздо лучше, чем покупать в магазине. К тому же, очень бюджетно.

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Идея приготовления вкусной намазки из авокадо опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Все очень просто.

Элементарная намазка из авокадо за 5 минут: в разы лучше магазинных вариантов

Ингредиенты:

  • спелое авокадо – 1 шт.
  • сливочный творог – 100 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль – по вкусу
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • багет

Способ приготовления:

Элементарная намазка из авокадо за 5 минут: в разы лучше магазинных вариантов

1. Багет нарезать на кусочки.

2. Выложить в форму, застеленную пергаментом.

Элементарная намазка из авокадо за 5 минут: в разы лучше магазинных вариантов

3. Авокадо выложить в чашу блендера.

4. Добавить крем-сыр и чеснок.

Элементарная намазка из авокадо за 5 минут: в разы лучше магазинных вариантов

5. Все измельчить.

6. Добавить специи и лимонный сок, перемешать.

Элементарная намазка из авокадо за 5 минут: в разы лучше магазинных вариантов

7. Намазку выложить на подсушенный багет.

Элементарная намазка из авокадо за 5 минут: в разы лучше магазинных вариантов

8. Добавить сверху помидор и листик салата.

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