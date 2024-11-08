Авокадо – отличная основа для приготовления вкусной и очень бюджетной намазки. Сделать такую закуску в домашних условиях будет гораздо лучше, чем покупать в магазине. К тому же, очень бюджетно.

Видео дня

Идея приготовления вкусной намазки из авокадо опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Все очень просто.

Ингредиенты:

спелое авокадо – 1 шт.

сливочный творог – 100 г

чеснок – 1 зубчик

соль – по вкусу

лимонный сок – 1 ч.л.

багет

Способ приготовления:

1. Багет нарезать на кусочки.

2. Выложить в форму, застеленную пергаментом.

3. Авокадо выложить в чашу блендера.

4. Добавить крем-сыр и чеснок.

5. Все измельчить.

6. Добавить специи и лимонный сок, перемешать.

7. Намазку выложить на подсушенный багет.

8. Добавить сверху помидор и листик салата.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: