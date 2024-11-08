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Элементарная намазка из авокадо за 5 минут: в разы лучше магазинных вариантов
Авокадо – отличная основа для приготовления вкусной и очень бюджетной намазки. Сделать такую закуску в домашних условиях будет гораздо лучше, чем покупать в магазине. К тому же, очень бюджетно.
Идея приготовления вкусной намазки из авокадо опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Все очень просто.
Ингредиенты:
- спелое авокадо – 1 шт.
- сливочный творог – 100 г
- чеснок – 1 зубчик
- соль – по вкусу
- лимонный сок – 1 ч.л.
- багет
Способ приготовления:
1. Багет нарезать на кусочки.
2. Выложить в форму, застеленную пергаментом.
3. Авокадо выложить в чашу блендера.
4. Добавить крем-сыр и чеснок.
5. Все измельчить.
6. Добавить специи и лимонный сок, перемешать.
7. Намазку выложить на подсушенный багет.
8. Добавить сверху помидор и листик салата.
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