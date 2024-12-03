Когда нужно приготовить быструю намазку на бутерброды, используйте тунец. Такой универсальный продукт превосходно сочетается с крем-сыром, а также ароматными специями. Готовую массу очень вкусно намазать на хрустящие гренки.

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Идея приготовления элементарной намазки с тунцом опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Вы потратите на такое блюдо максимум 15 минут.

Ингредиенты:

тунец в собственном соке – 1 банка

крем-творог – 100-150 г

оливки – 10-12 шт.

майонез – 1-2 ст.л.

цедра лимона – 1/4 ч.л.

специи соль, перец – по вкусу

багет для гренок

Способ приготовления:

1. С тунца слить жидкость.

2. Переложить в тарелку и разделить вилкой.

3. Добавить к нему крем-сыр, нарезанные оливки, майонез, специи и измельченную зелень.

4. Натереть немного лимонной цедры.

6. Все тщательно перемешать.

7. Подавать вместе с хрустящими гренками.

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