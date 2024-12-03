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Элементарная намазка из тунца: готовится максимум 15 минут
Когда нужно приготовить быструю намазку на бутерброды, используйте тунец. Такой универсальный продукт превосходно сочетается с крем-сыром, а также ароматными специями. Готовую массу очень вкусно намазать на хрустящие гренки.
Идея приготовления элементарной намазки с тунцом опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Вы потратите на такое блюдо максимум 15 минут.
Ингредиенты:
- тунец в собственном соке – 1 банка
- крем-творог – 100-150 г
- оливки – 10-12 шт.
- майонез – 1-2 ст.л.
- цедра лимона – 1/4 ч.л.
- специи соль, перец – по вкусу
- багет для гренок
Способ приготовления:
1. С тунца слить жидкость.
2. Переложить в тарелку и разделить вилкой.
3. Добавить к нему крем-сыр, нарезанные оливки, майонез, специи и измельченную зелень.
4. Натереть немного лимонной цедры.
6. Все тщательно перемешать.
7. Подавать вместе с хрустящими гренками.
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