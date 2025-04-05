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Элементарная намазка с морковью и яйцами через 5 минут: делимся быстрым рецептом
Намазка – идеальный вариант бюджетной закуски, когда нет времени долго стоять за плитой. Для такого блюда нужно просто все смешать и получившуюся массу намазать на хлеб. К тому же необходимые ингредиенты, скорее всего, найдутся в вашем холодильнике.
Идея приготовления элементарной намазки на хлеб опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. С таким блюдом справится даже ребенок.
Ингредиенты:
- яйца
- морковь
- плавленые сырки
- майонез
- соль, перец
- чеснок
Способ приготовления:
1. Отварить яйца.
2. Почистить морковь.
3. Натереть на терке.
4. Также натереть два плавленых сырка.
5. Заправить майонезом.
6. Всё хорошо перемешать.
7. Посолить и поперчить по вкусу.
8. Выжать 2-3 зубчика чеснока.
9. Намазка готова.
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