Элементарная намазка с морковью и яйцами через 5 минут: делимся быстрым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
195
Элементарная намазка с морковью и яйцами через 5 минут: делимся быстрым рецептом

Намазка – идеальный вариант бюджетной закуски, когда нет времени долго стоять за плитой. Для такого блюда нужно просто все смешать и получившуюся массу намазать на хлеб. К тому же необходимые ингредиенты, скорее всего, найдутся в вашем холодильнике.

Видео дня

Идея приготовления элементарной намазки на хлеб опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. С таким блюдом справится даже ребенок.

Элементарная намазка с морковью и яйцами через 5 минут: делимся быстрым рецептом

Ингредиенты:

  • яйца
  • морковь
  • плавленые сырки
  • майонез
  • соль, перец
  • чеснок

Способ приготовления:

Элементарная намазка с морковью и яйцами через 5 минут: делимся быстрым рецептом

1. Отварить яйца.

2. Почистить морковь.

Элементарная намазка с морковью и яйцами через 5 минут: делимся быстрым рецептом

3. Натереть на терке.

4. Также натереть два плавленых сырка.

Элементарная намазка с морковью и яйцами через 5 минут: делимся быстрым рецептом

5. Заправить майонезом.

6. Всё хорошо перемешать.

Элементарная намазка с морковью и яйцами через 5 минут: делимся быстрым рецептом

7. Посолить и поперчить по вкусу.

8. Выжать 2-3 зубчика чеснока.

9. Намазка готова.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты