Намазка – идеальный вариант бюджетной закуски, когда нет времени долго стоять за плитой. Для такого блюда нужно просто все смешать и получившуюся массу намазать на хлеб. К тому же необходимые ингредиенты, скорее всего, найдутся в вашем холодильнике.

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Идея приготовления элементарной намазки на хлеб опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. С таким блюдом справится даже ребенок.

Ингредиенты:

яйца

морковь

плавленые сырки

майонез

соль, перец

чеснок

Способ приготовления:

1. Отварить яйца.

2. Почистить морковь.

3. Натереть на терке.

4. Также натереть два плавленых сырка.

5. Заправить майонезом.

6. Всё хорошо перемешать.

7. Посолить и поперчить по вкусу.

8. Выжать 2-3 зубчика чеснока.

9. Намазка готова.

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