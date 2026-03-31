Элементарная намазка с тунцом за 10 минут: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
939
Намазка с тунцом – универсальная закуска на любой случай. Очень вкусно подать просто на тостовом хлебе. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола

Идея приготовления ленивой намазки с тунцом опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 2 плавленых сырка
  • 1 банка тунца в собственном соку
  • 2 зубчика чеснока
  • соль, перец и немного майонеза

Способ приготовления:

1. Яйца натираем на мелкую терку.

2. Туда же добавить натертый чеснок и плавленые сырки.

3. Добавить тунец вместе с соком, немного майонеза, соль и перец.

4. Хорошо размять вилкой сырки, чтобы масса стала нежной и однородной.

5. Подавать на тостовом хлебе.

