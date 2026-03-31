Элементарная намазка с тунцом за 10 минут: как приготовить
Намазка с тунцом – универсальная закуска на любой случай. Очень вкусно подать просто на тостовом хлебе. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола
Идея приготовления ленивой намазки с тунцом опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 2 плавленых сырка
- 1 банка тунца в собственном соку
- 2 зубчика чеснока
- соль, перец и немного майонеза
Способ приготовления:
1. Яйца натираем на мелкую терку.
2. Туда же добавить натертый чеснок и плавленые сырки.
3. Добавить тунец вместе с соком, немного майонеза, соль и перец.
4. Хорошо размять вилкой сырки, чтобы масса стала нежной и однородной.
5. Подавать на тостовом хлебе.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: