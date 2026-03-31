Намазка с тунцом – универсальная закуска на любой случай. Очень вкусно подать просто на тостовом хлебе. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола

Идея приготовления ленивой намазки с тунцом опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.

Ингредиенты:

3 яйца

2 плавленых сырка

1 банка тунца в собственном соку

2 зубчика чеснока

соль, перец и немного майонеза

Способ приготовления:

1. Яйца натираем на мелкую терку.

2. Туда же добавить натертый чеснок и плавленые сырки.

3. Добавить тунец вместе с соком, немного майонеза, соль и перец.

4. Хорошо размять вилкой сырки, чтобы масса стала нежной и однородной.

5. Подавать на тостовом хлебе.

