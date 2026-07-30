Сливочная намазка с сардиной – это простая и сытная закуска, которую можно приготовить всего за 15 минут. Она прекрасно сочетается со свежим багетом, тостами или хрустящими гренками. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, которые часто есть в холодильнике. Такая намазка станет отличным вариантом для быстрого завтрака, перекуса или праздничного стола.

Идея приготовления ленивой намазки с сардиной опубликована на странице receptoria 18 в Instagram.

Ингредиенты:

консервированная сардина – 1 банка

яйца – 2 шт.

сливочный плавленый сырок – 1 шт.

репчатый лук – 1/2 шт.

свежий огурец – 1 шт.

майонез – 1-2 ст.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Главное преимущество этой сливочной намазки заключается в том, что она готовится очень быстро и имеет нежный вкус. Сочетание консервированной сардины с плавленым сырком делает закуску кремообразной и довольно сытной.

2. Сначала отварите яйца вкрутую и дайте им остыть. После этого очистите их от скорлупы и натрите на мелкой терке или мелко нарежьте ножом.

3. Переложите сардину в глубокую миску и раздавите вилкой до однородной консистенции. По желанию можно оставить небольшие кусочки рыбы, чтобы паста имела более выраженную текстуру.

4. Плавленый сливочный сырок натрите на мелкой терке. Чтобы это было легче сделать, его можно предварительно положить в морозильную камеру на 10-15 минут.

5. Лук нарежьте как можно мельче кубиками. Если хотите сделать его вкус более мягким, можно залить нарезанный лук кипятком на одну минуту, а затем хорошо просушить.

6. Свежий огурец натрите на крупной терке или мелко нарежьте. Если он выделил много сока, слегка отожмите его перед добавлением к остальным ингредиентам.

7. В миске смешайте сардину, яйца, сливочный сыр, лук и огурец. Добавьте майонез, немного соли и черного перца. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

8. Готовую намазку поставьте в холодильник на 10-15 минут, чтобы её вкус стал более насыщенным. Подавайте закуску со свежим багетом, поджаренными тостами, крекерами или домашними гренками.

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