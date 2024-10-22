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Элементарное домашнее печенье за 20 минут для семейного чаепития: без кефира, молока и сметаны
Домашнее печенье для уютного осеннего чаепития можно приготовить всего за 20 минут. И вам даже не понадобятся молоко, кефир или сметана. Это будет в разы бюджетнее, чем покупать изделия в магазине.
Идея приготовления элементарного домашнего печенья за 20 минут опубликована на странице фудблогера Инны Рузяк (innaruziak) в Instagram. Идеально подходит для моментов, когда гости на пороге.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 200 г
- соль – щепотка
- масло – 240 г
- мука – 450 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить сахар и соль.
2. Все перемешать.
3. Добавить масло и снова перемешать.
4. Затем постепенно добавить муку и разрыхлитель.
5. Замесить мягкое эластичное тесто.
5. Сформировать печенье.
6. Выпекать 10-15 минут при температуре 200 градусов.
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