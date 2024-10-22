Элементарное домашнее печенье за 20 минут для семейного чаепития: без кефира, молока и сметаны

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
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Элементарное домашнее печенье за 20 минут для семейного чаепития: без кефира, молока и сметаны

Домашнее печенье для уютного осеннего чаепития можно приготовить всего за 20 минут. И вам даже не понадобятся молоко, кефир или сметана. Это будет в разы бюджетнее, чем покупать изделия в магазине.

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Идея приготовления элементарного домашнего печенья за 20 минут опубликована на странице фудблогера Инны Рузяк (innaruziak) в Instagram. Идеально подходит для моментов, когда гости на пороге.

Элементарное домашнее печенье за 20 минут для семейного чаепития: без кефира, молока и сметаны

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 200 г
  • соль – щепотка
  • масло – 240 г
  • мука – 450 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Элементарное домашнее печенье за 20 минут для семейного чаепития: без кефира, молока и сметаны

1. К яйцам добавить сахар и соль.

2. Все перемешать.

Элементарное домашнее печенье за 20 минут для семейного чаепития: без кефира, молока и сметаны

3. Добавить масло и снова перемешать.

4. Затем постепенно добавить муку и разрыхлитель.

Элементарное домашнее печенье за 20 минут для семейного чаепития: без кефира, молока и сметаны

5. Замесить мягкое эластичное тесто.

5. Сформировать печенье.

Элементарное домашнее печенье за 20 минут для семейного чаепития: без кефира, молока и сметаны

6. Выпекать 10-15 минут при температуре 200 градусов.

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