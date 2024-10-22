Домашнее печенье для уютного осеннего чаепития можно приготовить всего за 20 минут. И вам даже не понадобятся молоко, кефир или сметана. Это будет в разы бюджетнее, чем покупать изделия в магазине.

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Идея приготовления элементарного домашнего печенья за 20 минут опубликована на странице фудблогера Инны Рузяк (innaruziak) в Instagram. Идеально подходит для моментов, когда гости на пороге.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 200 г

соль – щепотка

масло – 240 г

мука – 450 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар и соль.

2. Все перемешать.

3. Добавить масло и снова перемешать.

4. Затем постепенно добавить муку и разрыхлитель.

5. Замесить мягкое эластичное тесто.

5. Сформировать печенье.

6. Выпекать 10-15 минут при температуре 200 градусов.

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